영국, 내주 부스터샷 승인할듯…AZ개발자 "모두 맞을 필요 없다"

부스터샷 교차접종할 듯

[아시아경제 기하영 기자]영국이 다음주 초 코로나19 백신 부스터샷(추가 접종)을 승인할 것으로 전망된다.

10일(현지시간) 더 타임스는 영국 백신 접종 및 면역 공동위원회(JCVI)가 부스터샷을 결정했지만 대상과 시기는 아직 정해지지 않았다고 보도했다.

JCVI는 전날 코로나19 백신을 2회 맞고 수개월 뒤 추가로 접종한 결과 코로나19 면역반응이 몇 배 높아졌음을 보여주는 데이터를 보고 받았다고 더 타임즈는 전했다. 같은 날 영국 보건당국은 화이자와 아스트라제네카 백신을 부스터샷 용도로 사용승인도 내렸다. 사지드 자비드 보건장관은 "JCVI의 최종 권고를 기다리고 있지만 이달에 접종을 시작할 수 있을 것이라고 자신한다"고 말했다.

영국은 추가접종을 하면서 아스트라제네카와 화이자 교차접종을 할 계획이라고 파이낸셜타임스가 보건부 관계자를 인용해서 보도했다.

이와 함께 더 타임스는 잉글랜드 최고 의료 책임자인 크리스 휘티 교수가 다음주 초 만 12∼15세 백신 접종을 지지한다고 밝힐 예정이라고 밝혔다.

이런 가운데 더 텔레그래프는 아스트라제네카 코로나19 백신 공동개발자인 세라 길버트 옥스퍼드대 교수가 "모두가 부스터샷을 맞을 필요는 없으며, 그 대신 필요한 국가에 백신을 보내야 한다"고 말했다고 보도했다. 길버트 교수는 "일부 코로나19에 취약한 사람들은 부스터샷이 필요하지만 대부분 경우에는 면역이 잘 유지된다"고 밝혔다.

아스트라제네카 백신 임상시험을 이끈 앤드루 폴러드 옥스퍼드대 교수도 BBC 라디오 인터뷰에서 "영국은 아직 면역력 수준이 높다면서, 영국은 다른 나라를 도울 도덕적 책무가 있다"고 말했다.

영국은 현재 만 16세 이상 인구의 88.8%가 1차 이상 접종을 했다. 영국이 확보해둔 백신은 5억4000만회분 이상으로 화이자가 1억3500만회, 아스트라제네카가 1억회 등이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr