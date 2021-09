교통사고 잦은 '어린이보호구역' 36곳 집중 합동점검

교통사고가 2건 이상 발생했거나 사망사고가 발생한 교통사고 다발지역 대상

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 어린이보호구역에서의 교통사고로 인한 어린이의 안타까운 희생이 최소화하고자 교통사고가 잦은 어린이보호구역에 대한 사고원인 분석과 교통안전시설 개선을 위한 관계기관 합동 현장점검을 실시한다고 12일 밝혔다.

이번 점검은 교통사고가 2건 이상 발생했거나 사망사고가 발생한 교통사고 다발지역이 대상이다. 13일부터 16일까지 이에 해당하는 전국 36개의 어린이보호구역에서 점검을 진행할 예정이다.

도로교통공단의 교통사고 분석결과에 따르면 최근 10년간 어린이 교통사고 사상자는 14만 1552명으로 보행 중 어린이 교통사고는 5만 862명(전체의 35.9%), 지난해는 77명 중 76명(98.7%)의 사고가 발생했다.

특히 최근 10년간 어린이 교통사고 발생 사고건수는 11만 3536건으로, 방과 후 집으로 귀가하거나 학원으로 이동하는 시간대인 오후 2시에서 6시 사이에 전체의 40.4%(4만 5812건)을 차지했고 지난해에는 총 72건 중 34건(47.2%)이 발생한 것으로 나타났다. 지난해 어린이 보호구역 내 교통사고는 72건으로 발생빈도는 7월 13건(18.1%), 6월 12건(16.7%), 11월 12건(16.7%) 순으로 사고가 많이 발생했다.

연령별로는 최근 10년간은 취학 전 어린이가 전체 교통사고 발생의 42.2%를 차지했다. 지난해에는 18.2%로 낮아진 반면 최근 10년간은 10.3%, 10.1%를 차지했던 1학년과 2학년 어린이의 교통사고가 16.9%, 23.4%로 높게 나타났다.

행안부는 이번 관계기관 합동 현장점검을 통해 교통사고 위험도가 높은 어린이보호구역을 종합적으로 분석하고 지역특성에 맞는 개선방안을 마련해 연내 시설개선을 완료한다는 방침이다.

김기영 생활안전정책관은 “어린이 보호구역내에서 교통사고가 자주 발생하고 있는 문제점을 철저히 분석하고 집중개선해 우리 어린이들이 안심하고 안전하게 등하교를 할 수 있는 보행환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.

