농협금융, 고려대와 AI협업 위한 MOU 체결

[아시아경제 성기호 기자] 농협금융지주가 농협금융 DT추진을 위한 인공지능 공동연구 및 디지털 인재 양성을 위해 고려대학교 산학협력단과 업무 협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

고려대학교 안암캠퍼스에서 열린 협약식에는 이상래 농협금융지주 디지털전략부문장과 조석주 고려대 산학협력단장 등이 참석한 가운데 진행됐다.

이번 업무협약을 통해 양 기관은 인공지능을 활용한 금융서비스의 효과적인 제공방안에 대해 공동연구를 수행한다.

이날 협약식에 참석한 이상래 농협금융지주 디지털전략부문장은 “이번 협약으로 농협금융의 DT추진이 한층 더 탄력을 받을 것이다”며 “직원들의 업무경험과 고려대학교의 연구역량이 시너지를 발휘해 농협 고객들에게 차별화된 금융서비스 경험을 제공할 수 있게 되기를 기대한다”고 말했다.

또한 “국내 최초로 AI대학원을 설립하는 등 디지털 선도 교육기관으로 발돋움하고 있는 고려대학교에 거는 기대가 크다”며 “농협금융을 이끌어 갈 디지털 전문인재 육성에 과감히 투자하는 등 디지털 금융을 선도하는 회사가 되기 위한 혁신을 지속해 나갈 것이다”고 말했다.

조석주 고려대학교 단장은 “이번 MOU는 양 기관의 후속 사업의 방향성 확립과 협력 추진에 대한 의지를 표하는 것이다”며 “특히 핀테크 분야는 발전 가능성이 굉장히 높은 분야이며 고려대학교의 인프라를 활용해 농협금융지주와 고려대학교가 사회에 필요한 성과를 창출해 나간다는 자랑스러운 사례를 만들게 될 것이다”고 말했다.

