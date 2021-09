[아시아경제 임혜선 기자] 종합외식기업 bhc는 가정간편식(HMR) 신제품 ‘스파이시 닭가슴살 떡볶이’와 ‘닭가슴살 반반 핫도그’, ‘닭가슴살 롤 핫도그’를 10일 출시한다고 밝혔다.

신제품은 국내산 닭가슴살 부위를 활용해 단백질을 강화했다. ‘스파이시 닭가슴살 떡볶이’는 bhc만의 매콤한 소스에 떡과 담백한 닭가슴살을 함께 즐기는 제품이다. 한 팩당 단백질이 29g으로 일반 간편식 떡볶이에 비해 높은 단백질을 제공한다.

‘닭가슴살 핫도그’ 2종은 닭가슴살로 만든 소시지를 활용했다. 닭가슴살 소시지에는 국내산 닭가슴살이 83% 함유돼 일반 소시지의 염도와 칼로리를 개선했으며 제품 1개당 20g의 단백질을 제공한다.

