굽네치킨, 고추바사삭 월 판매량 100만마리 돌파

[아시아경제 임혜선 기자] 지앤푸드가 운영하는 오븐구이 치킨 프랜차이즈 굽네치킨는 고추바사삭이 최근 월 판매량 100만 마리를 돌파했다고 10일 밝혔다.

굽네치킨에 따르면 고추바사삭은 2013년도 출시부터 깔끔매콤한 맛과 특유의 바삭한 식감으로 꾸준한 인기를 얻었다. 최근 MZ세대를 중심으로 식감과 맛에 대한 호평을 얻으며, 주문량이 폭발적으로 늘었다. 그 결과 굽네 고추바사삭은 21년 7월 기준 100만 판매 수를 돌파하며 1초에 1마리씩 팔리는 ‘1초치킨’으로 등극했다.

이런 인기에 힘입어 굽네치킨은 임팩트있는 키워드로 MZ세대를 겨냥한 ‘1초치킨 고추바사삭’ 광고를 선보였다. 공개된 영상은 ‘1초치킨 고추바사삭’을 오븐에 구워내는 과정을 중점적으로 보여준다. 동시에 ‘매콤해서 끊임없이 들어가는 마법’, ‘내 인생은 고추바사삭을 알기 전과 후로 나뉜다’ 등 소비자들의 진실된 후기를 담았다. 15초 길이의 짧은 영상이지만 보기만해도 식욕이 돋는다는 평이다.

굽네치킨은 기존 프라이드 치킨과는 차별화된 오븐구이로 소비자에게 다가갔다. 굽네만의 체계적인 기술로 굽네 오리지널, 굽네 볼케이노, 굽네 고추바사삭 굽네 갈릭마왕 등 여러 메뉴를 출시했다. 그 결과 굽네치킨은 한국소비자포럼이 주최하는 ‘2021 올해의 브랜드 오븐치킨 부문’에서 12년 연속 1위를 차지했다.

