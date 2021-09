속보[아시아경제 이현주 기자, 박준이 기자] 윤석열 전 검찰총장이 8일 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 "번번이 선거 때마다 이런 식의 공작과 선동 가지고 이렇게 선거 치뤄서 되겠나 한심스러운 생각 들어서 오늘 제가 여러분 앞에 섰다"며 "앞으로 정치공작 하려면 잘 준비해서 제대로 하고 면책 특권 뒤에 숨지 말라"고 밝혔다.

