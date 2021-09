[아시아경제 공병선 기자] HK이노엔 HK이노엔 195940 | 코스닥 증권정보 현재가 61,900 전일대비 500 등락률 -0.80% 거래량 537,271 전일가 62,400 2021.09.08 14:52 장중(20분지연) 관련기사 질병청, 내년 예산 5조1362억… 83%가 코로나19 대응 투입HK이노엔, 충북 오송 수액 신공장 식약처 GMP인증…"연 1억개 이상 생산"마무리되는 공모주 슈퍼위크…하반기에도 IPO 이어진다 close 은 오는 9일 오전 10시30분부터 오후 3시까지 국내 기관투자자를 대상으로 기업설명회를 개최한다고 8일 공시했다.

설명회에서는 주요 사업현황 및 질의응답을 진행할 예정이다.

