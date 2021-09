中企 유급휴가훈련 고용유지 지원, 부산·인천 확대

[세종=아시아경제 문채석 기자] 코로나19로 경영 위기를 겪는 중소기업 사업주가 유급휴가 훈련을 통해 고용을 유지하면 정부가 지방자치단체와 함께 인건비를 지원하는 사업이 부산과 인천으로 확대된다.

고용노동부는 8일 부산시, 인천시 중구와 '지역특화형 장기유급휴가 훈련' 확대 시행을 위한 업무 협약을 체결하고, 이날부터 사업을 본격적으로 시작한다고 밝혔다.

지역특화형 장기유급휴가 훈련은 코로나19로 경영 상황이 나빠진 중소기업 사업주가 근로자에 대해 유급휴가 중 훈련을 실시함으로써 고용을 유지할 수 있도록 지원하는 정책이다. 고용부는 훈련기간 동안 훈련비와 인건비를, 지자체는 사업주 부담 사회보험료 50%를 각각 지원한다.

지역특화형 장기유급휴가 훈련은 조선업 불황으로 지역 경제가 어려워진 경상남도와 지난해 10월부터 시범사업을 실시했다. 그 결과 지난해 836명, 올해 6173명이 참여 중인데 이를 다른 지자체로 확대한 것이다.

이번 협약에 따라 부산은 조선업과 전시·국제회의업 분야, 인천은 기내식 제조 등 항공기 취급업 분야의 기업이 사업에 참여하게 된다. 고용부는 내년 하반기까지 사업을 진행해 추가 수요 기업에 대해서도 적극 지원한다는 계획이다.

송홍석 고용부 직업능력정책국장은 "중앙과 지방이 공조해 지역 수요를 상시적으로 발굴하고, 위기 기업에 두터운 지원을 제공하는 우수 모델로 정착시켜나가겠다"고 밝혔다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr