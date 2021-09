청와대, 군내 병영문화 개선 관련 정부 노력 강조

[아시아경제 류정민 기자] 청와대 관계자는 8일 병영문화 개선 문제와 관련해 "이른바 성추행 사건 이후로 병영문화에 관한 지시와 말씀은 지속적으로 있어 왔고, 하지만 매 사건이 발생할 때마다 대통령께서 말씀하시기보다는 관계 부처가 관련 TF도 마련하는 등의 다각적인 노력을 지속하고 있다"고 밝혔다.

청와대 관계자는 최근 불거진 병영문화의 문제점을 둘러싼 서욱 국방부 장관 거취에 대한 물음에 "국방부 장관 교체에 관한 것은 인사 문제이고 하다 보니 말씀드리기 어렵다"고 말을 아꼈다.

