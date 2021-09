설빙, ‘칙촉몬스터 설빙’ 출시…롯데제과와 협업

[아시아경제 문혜원 기자] 설빙은 롯데제과와의 두번째 협업으로 ‘칙촉몬스터 설빙’을 출시한다고 8일 밝혔다. 설빙과 롯데제과는 지난 6월 ‘인절미’를 테마로 ‘인절미설빙’과 ‘뻥쿠아즈’ 콜라보 프로모션을 통해 처음 협업했다.

설빙은 이번 협업을 통해 롯데제과의 대표 제품이자 올해로 출시 25주년을 맞은 장수 브랜드 ‘칙촉’과 손을 잡았다. 화려한 비주얼은 물론 이름처럼 몬스터스러운 크기로 맛도, 모양도 최고를 자랑한다. 초코마니아들의 많은 사랑을 받고 있는 설빙 인기메뉴 ‘오레오초코몬스터 설빙’을 업그레이드했다.

칙촉이 통째로 풍성하게 들어갔을 뿐만 아니라 젤라또 타입의 초코 아이스크림이 함께 어우러져 쫀득하면서 꾸덕한 초콜릿 특유의 맛을 더욱 깊이 느낄 수 있다. 오레오 등 초코 크럼블과 코코아 파우더, 초코 시럽, 생크림 등의 사이드 토핑도 달콤한 맛과 재미있는 식감으로 스트레스를 날려버리기에 충분하다.

함께 출시된 ‘칙촉크로플’은 겉은 바삭, 속은 촉촉한 ‘겉바속촉’ 크로플 위에 칙촉과 초코 아이스크림, 생크림을 토핑해 또 다른 달콤함을 선사한다. 가격은 4300원으로 단품으로도 즐길 수 있다.

