[아시아경제 송화정 기자] S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 99,300 전일대비 4,200 등락률 +4.42% 거래량 267,341 전일가 95,100 2021.09.08 10:17 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"S-Oil, 뚜렷한 정제마진 개선세...저점매수 구간"S-OIL, 장애인 주유 서비스 제공 '스타오일' 캠페인 확대델타 변이에 환율상승까지…항공·정유업계 초긴장모드 close 이 정제마진 개선세로 주가가 이틀째 강세다.

8일 오전 9시41분 기준 S-Oil은 전일 대비 2300원(2.42%) 오른 9만7400원에 거래됐다. 전일 3% 상승한 데 이어 이틀째 강세를 이어가는 모습이다.

이같은 강세는 정제마진 개선 기대감 때문인 것으로 풀이된다. 하나금융투자는 이날 S-Oil에 대해 최근 정제마진 개선세가 뚜렷해 주가 상승 가능성이 높은 만큼 저점 매수 구간으로 보인다고 평가했다. 윤재성 하나금융투자 연구원은 "등·경유 마진이 연중 최대치를 기록하며 아시아 정제마진 최대치(배럴당 5.7달러) 경신을 견인 중으로 연말~연초 뚜렷한 정제마진 개선세를 전망하며 이를 감안한 저점 매수를 권한다"고 말했다.

