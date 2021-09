한화시스템, 밀리테크 스타트업과 협력 상생…오픈이노베이션 활성화

[아시아경제 우수연 기자]한화시스템이 국방기술 혁신 스타트업을 발굴·육성하고 상생협력 네트워크를 구축하는 'CONNECT:H(커넥트:H)' 오픈이노베이션 프로그램을 추진한다고 8일 밝혔다.

우선 이날 한화시스템은 무인자율 분야 스타트업 파블로 항공, 링크플로우 두 업체와 '상호 연구개발 및 사업협력 체계 구축 업무협약(MOU)'을 체결했다.

파블로 항공은 안정적이고 정확하게 무인기체를 군집비행 시키는 원격제어 기술을 보유한 스타트업이다. 링크플로우는 지상 전투체계를 위한 넥밴드형 웨어러블 카메라 및 파노라마 영상합성에 특화된 업체로, 세계 최초로 360도 웨어러블 카메라를 개발한 바 있다.

한화시스템은 50여개 밀리테크(군사기술) 관련 업체를 대상으로 커넥트:H 프로그램 모집을 진행, 최종 9곳을 선정했다. 선정 과정에는 스타트업 투자·육성 기업인 엔피프틴 파트너스가 함께했다. 이번 공모에서는 머리에 착용하는 디스플레이 장비인 'HMD(Head Mounted Display)'를 항공기 조종사용 및 지상장비 통제용으로 개발하는 스타트업 레티널을 비롯해 링크플로우, 파블로 항공, 람다이노비전 등이 발탁됐다. 9개 스타트업과 한화시스템은 사업 협력 가시화에 따라 순차적으로 협약을 진행할 예정이다.

한화시스템은 이들에게 성장 가속화를 위한 컨설팅과 전문교육, 사업화 지원 및 후속투자 기회 등 사업육성을 지원하며 공동기술 개발 및 미래 도전 국방기술개발사업 협력 등 다양한 프로젝트를 실행해 나갈 예정이다.

한화시스템 관계자는 "무인자율·UAM·AI 등 3대 기술을 접목한 유·무인 복합체계가 미래 전장의 판도를 바꿀 게임 체인저가 될 것"이라며 "협력 모델을 함께 확장해나갈 수 있는 미래형 밀리테크 스타트업을 선정했다"고 말했다.

