대우조선해양, 6번째 신형호위함 건조

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]여섯 번째 2800t급 신형 호위함(FFX 배치-2)인 포항함이 건조됐다. 대우조선해양이 건조한 포항함은 한국형 수직발사체계(KVLS)로 발사하는 전술함대지유도탄을 장착했다.

8일 해군에 따르면 이날 경남 거제 대우조선해양 옥포조선소에서 신형 호위함 '포항함' 진수식이 개최된다.

과거 포항함(PCC-756)은 1982년 국내에서 건조되어 1984년 해군에 인도된 후 영해 수호에 앞장서다 2009년 6월 퇴역했다. 이날 진수식을 통해 포함함이 12년 만에 부활하는 셈이다. 포항함은 시운전 평가 기간을 거쳐 2023년 초 해군에 인도되어 전력화 과정을 마친 후 실전 배치된다.

포항함은 2800t급 신형 호위함(FFX 배치-2)으로 이 급의 함정은 총 8척이 운용된다. 앞으로 7번함(천안함)과 8번함(함명 미정)이 건조된다. 1500t급 호위함과 1000t급 초계함을 대체한다. 포항함은 길이 122m, 폭 14m, 높이 35m다.

이들 함정에 장착되는 전술함대지유도탄(사거리 200여㎞)은 적 연안과 지상의 표적을 타격하는 무기체계로, 장갑 차량을 관통할 수 있는 자탄 수백 개가 분산돼 폭발하면서 축구장 2개 면적을 초토화할 수 있다. 이외에 5인치 함포와 함대함유도탄, 전술함대지유도탄, 근접방어무기체계 등을 갖추고 있다.

또 예인형 선배열 음파탐지기와 장거리 대잠어뢰(홍상어)를 탑재해 잠수함 탐지·공격 능력을 높였다. 홍상어는 물속에서 발사되는 일반 어뢰와 달리 로켓추진 장치로 공중으로 발사됐다가 바다로 들어가 잠수함을 타격한다.

해상 작전헬기 1대를 운용할 수 있고, 가스터빈과 추진전동기를 사용하는 하이브리드 추진체계의 엔진을 탑재해 수중 방사소음을 줄였다.

한편 해군은 특별·광역시와 도, 도청소재지, 시 단위급 중소도시 지명을 호위함 함명으로 사용한다. 신형 호위함 함명은 대구함(1번함), 경남함(2번함), 서울함(3번함), 동해함(4번함), 대전함(5번함), 포항함(6번함), 천안함(7번함) 등이다. 8번함명은 미정이다.

