대한전선, 美 전력 인프라 프로젝트 수주…420억원 규모

[아시아경제 정현진 기자] 대한전선이 미국 캘리포니아 전력회사로부터 420억원 규모의 전력 인프라 프로젝트를 수주했다고 8일 밝혔다.

이 프로젝트는 2028년 LA올림픽 등으로 급증하게 될 전력 수요에 대비하기 위해 LA 지역에 275kV급 초고압 지중 전력망을 구축하는 대규모 사업이다. 대한전선은 이번 프로젝트를 포함해 올해 미국에서 1900억 원의 수주고를 달성했고 특히 4월 이후 캘리포니아, 플로리다, 뉴욕 등에서 10건 이상의 프로젝트를 신규 수주했다고 설명했다.

대한전선은 미국 전력시장에서 안정적인 사업 확대를 기대하고 있다고 밝혔다. 조 바이든 정부의 1조2000억달러 규모의 인프라 투자 예산안에 전력망 개선안이 포함되면서 수요 확대가 가속화될 것으로 예상되는 가운데 주력제품인 초고압케이블부터 내년 이후 생산될 광통신 케이블 및 해저 케이블까지 수출 품목을 지속적으로 늘려간다는 방침이다.

대한전선 관계자는 "미주 본부를 중심으로 동·서부 지사가 사전 마케팅 활동과 기술 지원을 통해 고객 맞춤 솔루션을 제공한 것이 성과의 배경"이라면서 "탄탄한 네트워크와 영업력을 기반으로 주요 공급자로서의 입지를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

한편, 한국무역협회(KITA)의 통계에 따르면 지난해 미국으로 수출된 국내 초고압 케이블 전체 물량 가운데 대한전선의 비중은 85%로 2019년 79%, 2018년 98%에 이어 압도적인 점유율을 기록하고 있다.

