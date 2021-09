삼성전자, 마이크로 SD카드 신제품 출시…"성능·안정성 강화"

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자가 마이크로 SD카드 신제품 '프로 플러스(PRO PLUS)'와 '에보 플러스(EVO PLUS)'를 8일 출시했다.

프로 플러스와 에보 플러스는 2015년 출시된 마이크로 SD카드로 주로 스마트폰, 태블릿, 액션캠 등 모바일 기기의 확장형 스토리지로 활용되는 제품이다. 이번에 성능을 한층 강화하고 외부 충격에 강한 디자인 설계를 통해 일반 소비자와 함께 4K UHD 영상과 같은 고사양의 컨텐츠를 제작하는 크리에이터까지 만족시킬 수 있을 것으로 삼성은 기대하고 있다.

프로 플러스는 읽기와 쓰기 속도가 각각 최대 160MB/s, 120MB/s으로 이전 세대 대비 약 1.6배, 1.3배 빨라졌으며, 에보 플러스도 이전 세대 대비 약 1.3배 빨라진 최대 130MB/s 의 읽기 속도를 제공한다.

두 제품군 모두 방수, 내열, 엑스레이, 자기장, 낙하, 마모 등 6가지의 외부 충격에 대비한 특수 보호 기능이 적용돼 혹독한 사용환경에서도 안정적으로 마이크로 SD카드를 사용할 수 있도록 했다. 삼성전자는 내부 테스트를 통해 메모리 카드 작동 시 -25도~85도, 비작동 시 -40도~85도에서 내열 보호 기능을 검증했고 최대 1만번의 스와이프에 대한 마모 보호 기능도 검증했다고 설명했다.

삼성전자 브랜드제품Biz팀장 이규영 상무는 "고성능 스토리지 수요가 폭발적으로 증가하면서 데이터를 더욱 원활하게 사용하고 안전하게 보관할 수 있는 메모리 카드에 대한 시장의 요구가 높아졌다"면서 "성능, 안정성, 내구성 등을 두루 겸비한 차세대 마이크로 SD카드 제품군 출시를 통해 소비자들의 다양한 수요를 지속적으로 만족시켜 나갈 것"이라고 말했다.

한편, 프로 플러스 마이크로 SD카드는 128GB, 256GB, 512GB 등 세 가지 용량, 에보 플러스 마이크로 SD카드는 64GB, 128GB, 256GB, 512GB 등 네 가지 용량으로 국내 시장에 출시된다.

