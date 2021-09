류호정 "'앵그리홍' 재밌는 분…윤석열 원사이드는 노잼"

[아시아경제 김소영 기자] 류호정 정의당 의원이 최근 국민의힘 대선 경선후보인 홍준표 의원이 지지율 상승세를 보이고 있는 것을 두고 "앵그리홍 후보는 좀 재미있으신 분"이라며 "그동안 윤석열 전 검찰총장이 원사이드라 표현하자면 노잼이었다"라고 평가했다. '앵그리홍'은 홍 의원의 별명이다.

류 의원은 6일 CBS라디오 '한판승부'에 출연해 "사실 홍준표 의원이 뭔가 뛰어나게 집중시켰다라기보다는 요즘 여론과 언론이 홍준표 띄우는 것에 재미를 붙인 것 같다"라며 "사람들의 흥미를 계속 자아내지 않을까 생각한다"며 이같이 평가했다.

그는 윤 전 총장과 홍 의원간의 '골든크로스' 가능성에 대해선 "잠깐은 가능하지 않을까 생각한다"고 전망했다.

이어 '홍 의원이 20대 여성들에게 호소력이 없나'라는 진행자의 질문에는 "그렇긴 하다"라며 "왜냐하면 홍 의원의 소위 가부장적인 태도를 보고 있으면 정말 다른 세상에 사시는 듯한 기분이 든다. 뭐랄까 정말 화도 안 난다"고 답했다.

이날 함께 패널로 출연한 진중권 전 동양대 교수는 "(홍 의원의)골든크로스는 힘들다"면서 "(윤석열 후보가)이 사태(고발 사주 의혹)를 원만하게 수습을 한다면, 어느 정도 정치적 타격은 받는다 하더라도 사실 홍 의원은 국민의힘 지지자들보다 민주당 지지자들한테 더 인기가 많다. 당을 잘못 선택한 것 같다"고 말했다.

그러면서 "지금 보면 정상적인 상황이 아니라 일시적인 상황이기 때문에 골든크로스는 불가능한데 지금 변수가 너무 커서 경우에 따라서는 이루어질 수 있겠다. 그래서 세모다"라고 덧붙였다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr