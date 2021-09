경기 특사경, 올 연말까지 '불법 사금융' 집중단속

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 올 연말까지 불법 사금융 집중단속에 나선다.

경기도 공정특별사법경찰단은 경제적 어려움을 겪는 소상공인 등 금융 취약자들이 추석 등을 맞아 경제범죄에 노출될 수 있다고 보고 이달부터 올 연말까지 '불법사금융 집중 단속'을 벌인다고 8일 밝혔다.

중점 수사 대상은 ▲저신용자나 소상공인, 가정주부 등 사회ㆍ경제 취약계층 대상 미등록 대부 행위 ▲온오프라인 상 법정 최고금리 초과 대부 행위 ▲온라인 대출플랫폼 상 허위 및 과장 광고 행위 ▲주요 상가 및 전통시장 주변 불법 대부 광고 배포 행위 등이다.

도 특사경은 특히 금융권의 대출 심사가 강화되면서 재래시장 상인 등 소상공인을 대상으로 한 초단기 고금리 대출이 늘고 있는 점에 주목하고 있다.

아울러 갈수록 지능화되고 있는 온라인 대출플랫폼 내 불법 대부업과 대부 중개행위 집중 수사를 위해 공정특별사법경찰단장을 반장으로 하는 온라인 특별수사반(12명)을 편성했다.

특별수사반은 인터넷 대출 중개 사이트 및 커뮤니티 등에 대한 모니터링을 실시해 온라인 불법사금융 및 청소년 대상 대리입금 등에 대한 광고 행위 수사를 강화한다.

또 전단지 살포가 빈번한 도심 지역을 중심으로 전단지 수거를 위한 공정특사경 소속 기간제근로자 18명, 도민감시단 140명, 소비자안전지킴이 25명 등 총 183명을 투입한다.

이들과 함께 특사경은 '미스터리 쇼핑' 수사기법을 활용해 불법 광고 전단지를 수거해 광고 전화번호를 차단 및 이용 중지시키고 무차별 살포한 배포자를 현장에서 검거할 계획이다.

이 외에도 불법사금융 근절을 위해 도민이 한 번의 신고로 수사, 피해구제 및 회생까지 원스톱 지원하는 '불법사금융 피해신고센터'를 적극 홍보할 계획이다.

김지예 도 공정국장은 "코로나19가 장기화하면서 추석을 앞두고 영세사업자와 저신용 서민 등 자금이 필요한 어려운 이들을 대상으로 불법사금융이 확산될 우려가 있다"며 "연말까지 불법사금융에 대한 전방위적 집중 단속을 실시해 사회적 약자를 보호하고 공정한 세상을 만드는 일에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

도는 '불공정ㆍ불법행위가 없는 공정한 경기 실현'을 위해 2018년 10월 공정특별사법경찰단을 신설해 미등록 대부업과 고금리 사채 근절 및 경제적 약자 보호에 앞장서고 있다.

지난 3년간 기획수사 등을 통해 불법 대부업자 127명을 적발하고, 불법광고물 53만여장을 수거해 이중 이동통신사와 협업을 통해 4780건 이상의 번호를 차단하거나 이용을 중지시켰다.

주요 적발 사례로는 ▲연 이자율 최고 3만1000%의 '살인적인 고금리' 수취행위 ▲온라인상 대부 카페 개설 후 카페회원 1358명 대상으로 불법 대부중개 행위 ▲기업어음 담보 100억원대 불법 고금리 대부 행위 등이다.

