[아시아경제 김진호 기자] 검찰이 과거 이재명 경기지사를 표적 수사했다는 한 언론의 의혹 보도와 관련해 더불어민주당이 "정치검찰 무리에 대해 단죄가 있어야 한다"고 밝혔다.

이용빈 더불어민주당 대변인은 7일 "독버섯처럼 퍼진 정치검찰의 권력형 수사 내막을 여과 없이 폭로한 것"이라며 "실체를 더는 묵과해서는 안 된다"고 말했다.

이 대변인은 또 "(이재명 표적 수사 의혹은) 빙산의 일각일 수 있다"며 "검찰 권력과 손을 잡으려 한 배후세력의 정체까지 낱낱이 파헤쳐야 한다"고 주장했다. 이어 "대검 감찰부는 신속히 조사에 착수하라"고 촉구했다.

앞서 KBS는 2017년 서울중앙지검 강력부가 인터넷 불법도박 사이트 운영 혐의를 받던 '국제마피아파' 조직원 이모(40)씨를 수사하면서 이재명 당시 성남시장의 비위행위를 진술하라고 압박했다고 보도했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr