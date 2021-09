원희룡 "코로나와의 전쟁 끝내겠다… 위드코로나·100조 회복기금 구상"

'내집마련' 위한 반반주택 등 국가찬스 강조

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 대선주자인 원희룡 전 제주도지사가 3대 핵심 공약으로 위드코로나 전환, 반반주택, 기획재정부 개편 등을 내걸었다.

원 전 지사는 7일 오후 서울 강서구 ASSA 스튜디오에서 진행된 대통령후보자 1차 경선 후보자를 대상으로 한 '체인지 대한민국, 3대 약속'에서 세 가지 공약을 발표했다.

우선 코로나19 방역을 위해 위드코로나 전환, 100조원 회복 기금 조성 등을 제시했다. 원 전 지사는 "문재인 정부의 코로나 방역 대책에 더 이상 속아선 안 된다. 무엇보다 영업시간 인원 제한으로 생업까지 완전히 가로 막혀 있는 자영업자, 소상공인들의 숨통을 트여줘야 한다"면서 "코로나 방역대책을 위드코로나로 확실히 전환시킴으로서 국민들에게 활동의 자유를 줄 수 있도록 코로나 방역을 확실하고 과학적으로 해야 한다"고 강조했다.

또 100조원 회복 기금에 대해선 "코로나 이후의 회생을 위해서 취임하자마자 대통령 긴급재정명령을 통해 100조원의 회복기금을 제시한 바 있다"며 "50조원은 손실보상에, 50조원은 이후 생존능력을 키우는 데 쓰여질 것"이라고 설명했다.

두 번째 공약으론 집과 일자리 마련을 위한 '국가찬스'를 내걸었다. 신혼부부와 청년들이 집을 마련할 때 국가가 절반의 금액을 투자해주는 '반반주택'과 청년 구직을 돕는 '교육 카드' 제공 등이 포함됐다. 18세 이후부터 10년 간 2000만원 범위 내에서 창업준비금, 교육비용 등 선택권을 갖고 일자리를 찾을 수 있게 국가가 지원하겠다는 것이다.

세 번째로는 미래 30년 먹거리를 위한 '혁신 성장' 공약을 제시했다. 이를 위해선 기획재정부를 미래기획원으로 개편하겠다고 했다. 박정희 정부 시절 경제기획원을 모토로, 과감한 혁신 성장 정책을 펴겠다는 구상이다.

윤석열 전 검찰총장의 '회복 기금과 반반주택의 재정자금 조달 방안'에 대한 질문에 원 전 지사는 "당초에는 특별 임시 목적세나 국채조달로 잡았는데, 올해 문 정부 재정수입을 보니 세금이나 국채 필요성이 없을 것"이라며 "문 정부가 허투루 쓰는 초과세수를 통해서도 충분히 쓸 수 있겠다"고 밝혔다. 또 반반주택에 대해선 "주택 담보, 채권, 국채를 발행하면 22조원을 가지고 청년과 신혼 부부에게 국가가 반반 지분 투자 해줄 수 있다"고 설명했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr