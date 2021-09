외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피

코스닥, 혼조세 나타내…1050선까지 떨어지기도



[아시아경제 공병선 기자] 외국인과 기관의 매도세에 코스피의 낙폭이 더 커지고 있다.

7일 오후 1시46분 기준 코스피는 전일 대비 0.74%(23.76포인트) 하락한 3179.57을 기록했다. 이날 오후 1시1분 3176.81까지 떨어지기도 했다.

외국인과 기관의 매도세가 거세다. 외국인과 기관은 각각 2613억원, 2008억원을 순매도했다. 개인은 4727억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 하락했다. 은행의 낙폭은 3.91%로 가장 컸다. 이어 서비스업(-1.42%), 전기전자(-1.25%), 금융업(-1.17%), 통신업(-0.99%) 순이었다. 철강금속(2.34%), 섬유의복(1.29%), 비금속광물(0.75%), 화학(0.69%), 기계(0.24%) 등 순으로는 상승했다.

대부분 시가총액 상위 10개 종목이 떨어졌다. 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 73,200 전일대비 4,200 등락률 -5.43% 거래량 4,873,900 전일가 77,400 2021.09.07 14:15 장중(20분지연) 관련기사 개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피[클릭 e종목] "넷마블, 강력한 한방 없지만…3Q부터 이익 정상화 시동"개인 순매도세…코스피 3200선 마감 close 의 하락폭은 4.78%로 가장 컸다. 이어 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 445,500 전일대비 8,500 등락률 -1.87% 거래량 280,853 전일가 454,000 2021.09.07 14:15 장중(20분지연) 관련기사 개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환 close (-2.20%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,100 전일대비 1,200 등락률 -1.55% 거래량 10,996,411 전일가 77,300 2021.09.07 14:15 장중(20분지연) 관련기사 개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피외국인 돌아서자 다시 뛰는 삼성전자·SK하이닉스“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (-1.68%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 212,500 전일대비 2,500 등락률 -1.16% 거래량 342,936 전일가 215,000 2021.09.07 14:15 장중(20분지연) 관련기사 대형 이벤트 몰린 '수소위크', 수소株 상승 탄력 더 세지나개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피자율주행 택시 첫 선보인 현대차, 2045년에는 완전 탄소중립 close (-1.63%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 105,000 전일대비 1,000 등락률 -0.94% 거래량 1,969,104 전일가 106,000 2021.09.07 14:15 장중(20분지연) 관련기사 개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피외국인 돌아서자 다시 뛰는 삼성전자·SK하이닉스개인 순매도세…코스피 3200선 마감 close (-1.42%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 153,500 전일대비 2,000 등락률 -1.29% 거래량 723,674 전일가 155,500 2021.09.07 14:15 장중(20분지연) 관련기사 개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환 close (-1.29%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 950,000 전일대비 4,000 등락률 -0.42% 거래량 29,607 전일가 954,000 2021.09.07 14:15 장중(20분지연) 관련기사 개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도 close (-0.63%) 등 순이었다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 775,000 전일대비 8,000 등락률 +1.04% 거래량 156,864 전일가 767,000 2021.09.07 14:15 장중(20분지연) 관련기사 개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환 close (0.78%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 759,000 전일대비 9,000 등락률 +1.20% 거래량 329,669 전일가 750,000 2021.09.07 14:15 장중(20분지연) 관련기사 개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피LG화학, '폴더블' 디스플레이 소재 사업 진출개인 순매도세…코스피 3200선 마감 close (0.53%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 278,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 262,205 전일가 278,500 2021.09.07 14:15 장중(20분지연) 관련기사 개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래 close (0.18%)은 상승했다.

같은 시간 기준 코스닥은 전일 대비 0.10%(1.05포인트) 하락한 1051.91을 기록했다. 이날 상승 출발했던 코스닥은 등락을 반복하는 등 혼조세를 나타냈다. 오후 1시32분 1050.27까지 떨어졌지만 다시 반등하는 흐름이다.

외국인과 기관의 매도세가 지수 하락으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 430억원, 343억원을 순매도했다. 개인은 813억원을 순매수했다.

업종별 지수는 엇갈렸다. 인터넷의 하락폭은 1.37%로 가장 컸다. 이어 섬유·의류(-1.36%), 디지털콘텐츠(-1.12%), 반도체(-1.04%), 출판·매체복제(-0.92%) 등 순으로 떨어졌다. 비금속(2.65%), 종이·목재(2.34%), 방송서비스(1.83%), 일반전기전자(1.78%), 운송(1.40%) 등 순으로는 상승했다.

시총 상위 10개 종목도 엇갈렸다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 118,600 전일대비 8,400 등락률 +7.62% 거래량 1,568,204 전일가 110,200 2021.09.07 14:15 장중(20분지연) 관련기사 개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환 close 의 상승폭은 7.35%로 가장 컸다. 이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 327,900 전일대비 16,500 등락률 +5.30% 거래량 513,365 전일가 311,400 2021.09.07 14:15 장중(20분지연) 관련기사 개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환 close (5.62%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 67,000 전일대비 1,700 등락률 +2.60% 거래량 3,403,224 전일가 65,300 2021.09.07 14:15 장중(20분지연) 관련기사 개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환 close (3.22%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 160,600 전일대비 100 등락률 +0.06% 거래량 94,650 전일가 160,500 2021.09.07 14:15 장중(20분지연) 관련기사 개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환 close (0.44%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 117,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 297,885 전일가 117,100 2021.09.07 14:15 장중(20분지연) 관련기사 개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환 close (0.26%) 순으로 상승했다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 64,500 전일대비 1,200 등락률 -1.83% 거래량 274,270 전일가 65,700 2021.09.07 14:15 장중(20분지연) 관련기사 개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도코스피, 외인·기관 순매도에 '3200선' 아래로...카뱅 6%대 급락 close (-1.98%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 84,600 전일대비 1,400 등락률 -1.63% 거래량 107,705 전일가 86,000 2021.09.07 14:15 장중(20분지연) 관련기사 개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래 close (-1.63%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 76,800 전일대비 1,000 등락률 -1.29% 거래량 654,505 전일가 77,800 2021.09.07 14:15 장중(20분지연) 관련기사 “후성” 말씀드렸죠? 외인 5일 연속 순매수 행진! 다음 후속株 갑니다!임상 3상 승인! 정부 예산 전폭 지원! 황금 수혜 株 또 갑니다!개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피 close (-1.16%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 84,800 전일대비 1,000 등락률 -1.17% 거래량 1,274,483 전일가 85,800 2021.09.07 14:15 장중(20분지연) 관련기사 개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환 close (-0.93%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 408,700 전일대비 1,700 등락률 -0.41% 거래량 16,669 전일가 410,400 2021.09.07 14:15 장중(20분지연) 관련기사 개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환 close (-0.68%) 순으로는 하락했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr