개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피

호주 통화정책회의 등 대외변수 여전히 남아

상승 출발했던 코스닥…혼조세 나타내

[아시아경제 공병선 기자] 코스피와 코스닥 모두 개인은 매수하고 있지만 외국인과 기관이 집중적으로 팔아치우고 있다. 호주의 통화정책회의 등 대외변수가 남아 있어 국내 증시가 불안에 빠진 것으로 풀이된다.

7일 오전 11시11분 기준 코스피는 전일 대비 0.49%(15.57포인트) 하락한 3187.76을 기록했다. 이날 오전 10시36분 3179.31까지 떨어지기도 했다.

유럽 증시는 강세를 나타냈지만 이미 전날 반영된 것으로 보인다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 “독일 경제 지표 등으로 인해 유럽 증시가 상승했다”며 “다만 독일 경제지표가 전날 국내 증시 오후 장중에 발표돼 영향력이 제한될 것”이라고 설명했다. 독일은 7월 공장 주문의 증가율이 전월 대비 3.4% 증가했다고 전날 발표했다. 이는 지난달 발표한 증가율 4.6%보단 둔화됐지만 예상치인 -0.9%보다는 상회한다.

아울러 호주의 통화정책회의 결과 등 대외적 변수가 증시에 영향을 미친다는 해석도 제기된다. 이날 호주중앙은행의 통화정책회의를 앞둔 가운데 미 경제매체 블룸버그의 설문조사 결과 전문가 다수는 호주가 자산매입축소(테이퍼링) 계획을 미룰 것이라고 예상했다. 지난달만 해도 호주중앙은행은 주간 채권 매입 규모를 50억호주달러(약 4조3168억원)에서 40억달러로 줄이겠다고 밝혔다. 하지만 최근 전 세계적으로 코로나19 델타 변이 바이러스 확산되면서 경기 불확실성이 커지는 상황이다.

한편 외국인과 기관의 매도세가 지수 하락으로 이어지고 있다. 외국인과 기관은 각각 1433억원, 1114억원을 순매도했다. 개인은 2457억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락했다. 은행의 낙폭은 2.98%로 가장 컸다. 이어 서비스업(-1.13%), 금융업(-1.07%), 전기전자(-0.92%), 통신업(-0.76%) 순이었다. 철강금속(2.47%), 비금속광물(0.87%), 섬유의복(0.82%), 기계(0.80%), 화학(0.52%) 등 순으로는 올랐다.

거의 모든 시가총액 상위 10개 종목이 떨어졌다. 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 74,900 전일대비 2,500 등락률 -3.23% 거래량 2,760,651 전일가 77,400 2021.09.07 11:37 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "넷마블, 강력한 한방 없지만…3Q부터 이익 정상화 시동"개인 순매도세…코스피 3200선 마감기관 물량 출회 앞두고 外人 투심 쏠리는 대형새내기주 close 의 하락폭은 3.75%로 가장 컸다. 이어 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,100 전일대비 1,200 등락률 -1.55% 거래량 7,116,951 전일가 77,300 2021.09.07 11:37 장중(20분지연) 관련기사 외국인 돌아서자 다시 뛰는 삼성전자·SK하이닉스“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[e공시 눈에띄네] 코스피- 6일 close (-1.42%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 221,609 전일가 215,000 2021.09.07 11:37 장중(20분지연) 관련기사 자율주행 택시 첫 선보인 현대차, 2045년에는 완전 탄소중립현대차, 2045년 '탄소중립' 선언개인 순매도세…코스피 3200선 마감 close (-1.40%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 447,500 전일대비 6,500 등락률 -1.43% 거래량 151,306 전일가 454,000 2021.09.07 11:37 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도 close (-1.32%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 105,000 전일대비 1,000 등락률 -0.94% 거래량 1,422,449 전일가 106,000 2021.09.07 11:37 장중(20분지연) 관련기사 외국인 돌아서자 다시 뛰는 삼성전자·SK하이닉스개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환 close (-0.94%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 2,000 등락률 -0.72% 거래량 161,595 전일가 278,500 2021.09.07 11:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래ESG 공시 기업 '3배' 늘었다 close (-0.72%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 154,000 전일대비 1,500 등락률 -0.96% 거래량 527,645 전일가 155,500 2021.09.07 11:37 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도 close (-0.64%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 948,000 전일대비 6,000 등락률 -0.63% 거래량 17,692 전일가 954,000 2021.09.07 11:37 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래 close (-0.63%) 등 순이었다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 774,000 전일대비 7,000 등락률 +0.91% 거래량 111,897 전일가 767,000 2021.09.07 11:37 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래 close (0.91%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 750,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 202,177 전일가 750,000 2021.09.07 11:37 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, '폴더블' 디스플레이 소재 사업 진출개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환 close (0.13%)은 상승했다.

같은 시간 기준 코스닥은 전일 대비 0%(0.05포인트) 변동한 1053.01을 기록했다. 이날 상승 출발했던 코스닥은 9시22분을 기점으로 하락 전환되는 등 혼조세를 나타내고 있다.

외국인과 기관은 팔아치우고 있다. 외국인과 기관은 각각 138억원, 189억원을 순매도했다. 개인은 364억원을 순매수했다.

업종별 지수는 엇갈렸다. 반도체의 하락폭은 0.91%로 가장 컸다. 이어 인터넷(-0.89%), 섬유·의류(-0.86%), 출판·매체복제(-0.66%), 건설(-0.53%) 등 순으로 떨어졌다. 종이·목재(2.16%), 일반전기전자(1.95%), 화학(1.70%), 기타 제조(1.13%), IT 부품(1.10%) 등 순으로는 올랐다.

강세를 나타낸 시총 상위 10개 종목이 다수다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 118,400 전일대비 8,200 등락률 +7.44% 거래량 1,281,698 전일가 110,200 2021.09.07 11:37 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래 close 의 상승폭은 7.44%로 가장 컸다. 이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 328,100 전일대비 16,700 등락률 +5.36% 거래량 427,072 전일가 311,400 2021.09.07 11:37 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환3개월째 코스닥 상승률 코스피 제쳐 close (5.49%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 86,100 전일대비 300 등락률 +0.35% 거래량 986,973 전일가 85,800 2021.09.07 11:37 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래 close (0.47%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 65,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 797,522 전일가 65,300 2021.09.07 11:37 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도 close (0.15%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 160,400 전일대비 100 등락률 -0.06% 거래량 60,008 전일가 160,500 2021.09.07 11:37 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도 close (0.06%) 순으로 상승했다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 64,600 전일대비 1,100 등락률 -1.67% 거래량 175,392 전일가 65,700 2021.09.07 11:38 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도코스피, 외인·기관 순매도에 '3200선' 아래로...카뱅 6%대 급락[클릭 e종목] “씨젠, 하반기 신규 진단키트 수요 증가 예상” close (-1.52%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 84,900 전일대비 1,100 등락률 -1.28% 거래량 76,638 전일가 86,000 2021.09.07 11:38 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래코스피, 외인·기관 순매도에 '3200선' 아래로...카뱅 6%대 급락 close (-1.16%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 408,400 전일대비 2,000 등락률 -0.49% 거래량 8,675 전일가 410,400 2021.09.07 11:38 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도 close (-0.58%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 116,600 전일대비 500 등락률 -0.43% 거래량 199,163 전일가 117,100 2021.09.07 11:38 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매도세…코스피 3200선 마감코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도 close (-0.51%) 순으로는 하락했다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 77,600 전일대비 200 등락률 -0.26% 거래량 330,544 전일가 77,800 2021.09.07 11:38 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매도세…코스피 3200선 마감“진원생명과학” 능가할 초대형 바이오 후속株!코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환 close 는 보합을 나타냈다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr