"중소기업 판로 확대·마케팅 지원" 신세계면세점, 중소기업유통센터와 MOU

[아시아경제 김유리 기자] 신세계면세점은 6일 인천공항 내 중소기업 제품 전용 면세점 운영 활성화를 지원하기 위해 중소기업유통센터와 업무협약(MOU)을 맺었다고 7일 밝혔다.

중소기업유통센터는 지난 7월 인천공항 1, 2 터미널 출국장 내 중소기업제품 전용 면세점 신규 운영사업자로 선정됐다.

신세계면세점은 업무협약을 통해 중소기업 제품 전용 면세점이 오는 11월 성공적으로 영업을 시작하고 영업 활성화를 이룰 수 있도록 지원한다. 신세계면세점은 이를 통해 대기업과 중소기업이 동반 성장할 수 있는 기회가 창출될 것으로 기대했다.

협약 내용에 따라 신세계면세점은 ▲우수 중소기업 발굴 및 제품 선정 ▲인적 자원 역량 강화를 위한 물류·영업·마케팅 등 직무 경험 공유 ▲매장 영업 활성화를 위한 각종 마케팅 등을 중소기업 제품 전용 면세점과 협력해 진행한다.

신세계면세점 관계자는 "이번 협약을 통해 국내의 많은 중소기업이 판로 확대에 성공하고, 해외 진출은 물론 면세업계와 중소기업 모두가 상생하는 건강한 산업 생태계가 구축될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 신세계면세점은 중소기업의 성장을 지원하기 위해 다양한 활동을 전개하고 있다. 신세계면세점 본점은 중소기업 공동판매공간인 K-팝업스토어를 운영해 제품 판매를 도왔다. 면세업계 최초로 동반성장위원회와 '혁신주도형 임금격차 해소' 협약을 맺어 상생협력 프로그램을 운영 중이다. 상생협력에 대한 공로를 인정받아 2020년 11월 상생협력 중소벤처기업부장관 표창을, 올해 3월 서울본부세관으로부터 'W·E면세점' 인증을 획득하기도 했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr