골드만삭스 한달만에 美 경제성장률 또 하향조정 '올해 5.7%'

[아시아경제 박병희 기자] 골드만삭스가 한 달도 채 지나지 않아 미국의 올해 경제성장률 예상치를 재차 하향조정했다.

6일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 골드만삭스는 올해 미국 경제성장률 예상치를 기존 6.0%에서 5.7%로 낮췄다. 지난달 중순 6.4%에서 6%로 낮춘 지 채 한 달도 지나지 않아 다시 하향조정했다. 골드만삭스는 올해 연말 실업률 예상치도 기존 4.1%에서 4.2%로 소폭 상향조정했다.

로니 워커 이코노미스트는 "미국 소비자들이 앞서 예상보다 훨씬 더 어려운 상황에 처할 것으로 보인다"며 "코로나19 델타 변이 확산으로 소비자들의 지출이 더 줄 것으로 예상한다"고 설명했다.

그는 "강력한 소비 증가를 제약하는 요인들이 나타나고 있다"며 "델타 변이는 이미 올해 3분기 성장률에 영향을 주고 있다"고 설명했다. 이어 "재정 지원책이 줄고 서비스 산업 회복 둔화도 중기적으로 성장률에 역풍이 될 것"이라고 덧붙였다.

다만 워커 이코노미스트는 내년 미국의 경제성장률 예상치를 기존 4.5%에서 4.6%로 소폭 상향조정했다. 올해 하반기 억눌렸던 소비 수요가 내년에 분출되면서 내년 성장률은 앞선 예상보다 높을 것으로 전망했다.

