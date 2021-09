[아시아경제 송화정 기자] LX하우시스 LX하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 93,200 전일대비 4,000 등락률 +4.48% 거래량 209,871 전일가 89,200 2021.09.07 10:01 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네] 코스피- 6일LX하우시스, 한샘 인수목적 SPC에 3000억 출자LX하우시스, 바닥재 리뉴얼제품 선봬…항균기능·디자인 추가 close 가 한샘 인수전 참여 소식에 강세다.

7일 오전 9시40분 기준 LX하우시스는 전일 대비 3500원(3.92%) 오른 9만2700원에 거래됐다.

한샘 인수전 참여 소식이 주가를 끌어올리는 것으로 풀이된다. 전일 LX하우시스는 사모펀드 운용사 IMM 프라이빗에쿼티가 한샘 인수를 위해 설립 예정인 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)에 3000억원을 출자하기로 했다고 공시했다.

앞서 한샘은 지난 7월 최대주주 조창걸 명예회장과 특수관계인 7인의 지분 및 경영권 양도를 위해 IMM PE와 양해각서를 체결했다.

