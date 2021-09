롯데케미칼, 수소탱크 상용화 파일럿 공정 설비 구축

롯데알미늄 인천공장 부지에 약 1488㎡ 규모 구축

국내 수소차 시장 확대 준비 차원

[아시아경제 황윤주 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 248,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 15,259 전일가 248,500 2021.09.07 09:39 장중(20분지연) 관련기사 합성고무 쭉쭉…10년래 최대수출 노린다롯데케미칼, 쇼룸 'Chemi Lounge' 리뉴얼 오픈[클릭 e종목] "롯데케미칼, 수소사업 진출로 성장 노려" close 이 국내 수소전기자동차(FCEV) 시대를 대비해 핵심 부품 중 하나인 수소저장용기 상용화를 위한 파일럿 공정설비를 구축한다.

롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 248,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 15,259 전일가 248,500 2021.09.07 09:39 장중(20분지연) 관련기사 합성고무 쭉쭉…10년래 최대수출 노린다롯데케미칼, 쇼룸 'Chemi Lounge' 리뉴얼 오픈[클릭 e종목] "롯데케미칼, 수소사업 진출로 성장 노려" close 은 롯데알미늄의 인천공장 내 부지를 활용해 수소저장용기 파일럿 공정 설비를 2022년 상반기에 완공하겠다고 7일 밝혔다.

이번에 조성되는 파일럿 설비는 약 1488㎡ 규모다. 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 248,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 15,259 전일가 248,500 2021.09.07 09:39 장중(20분지연) 관련기사 합성고무 쭉쭉…10년래 최대수출 노린다롯데케미칼, 쇼룸 'Chemi Lounge' 리뉴얼 오픈[클릭 e종목] "롯데케미칼, 수소사업 진출로 성장 노려" close 이 연구·개발한 수소 탱크 제조 기술을 시험 활용함으로써 수소전기차 시장 진입 기반 확보를 위해 투자를 결정했다.

롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 248,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 15,259 전일가 248,500 2021.09.07 09:39 장중(20분지연) 관련기사 합성고무 쭉쭉…10년래 최대수출 노린다롯데케미칼, 쇼룸 'Chemi Lounge' 리뉴얼 오픈[클릭 e종목] "롯데케미칼, 수소사업 진출로 성장 노려" close 은 지난 2017년부터 산업통상자원부 산업핵심기술개발사업으로 추진했던 '고속 필라멘트 와인딩 공법을 이용한 수소전기자동차용(FCEV) 700bar 수소저장용기 제조 기술 개발' 과제에 5개 참여기관 중 하나로 참여해 수소저장용기 개발을 시작했다.

수소전기자동차(FCEV)에 사용되는 수소저장용기는 약 700bar의 초고압에서 안전성과 신뢰성이 필수적인 핵심부품이다. 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 248,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 15,259 전일가 248,500 2021.09.07 09:39 장중(20분지연) 관련기사 합성고무 쭉쭉…10년래 최대수출 노린다롯데케미칼, 쇼룸 'Chemi Lounge' 리뉴얼 오픈[클릭 e종목] "롯데케미칼, 수소사업 진출로 성장 노려" close 이 국내 최초로 확보한 드라이 와인딩(Dry winding) 기술은 일체형 폴리머 용기에 탄소섬유를 감아서 적층하는 설계 능력과 고속성형 가능한 공정 개발을 통해 수소탱크의 대량생산과 경량화가 특징이다.

롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 248,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 15,259 전일가 248,500 2021.09.07 09:39 장중(20분지연) 관련기사 합성고무 쭉쭉…10년래 최대수출 노린다롯데케미칼, 쇼룸 'Chemi Lounge' 리뉴얼 오픈[클릭 e종목] "롯데케미칼, 수소사업 진출로 성장 노려" close 수소탱크는 수소전기차에 필요한 기본 요구 성능 평가를 통과하였으며, 유럽 등 해외 국제인증 취득을 준비중으로, 다양한 용량의 수소탱크를 개발해 상용차, 드론 및 운송 수단 등에 적용 시킬 계획을 가지고 있다.

김교현 롯데 화학BU장은 "화학 BU내 계열사간 유기적인 협력을 통해 수소 사업의 부가가치 창출은 물론 그룹내 계열사들과의 적극적인 협력을 통해 수소사업 로드맵을 실현시켜 나갈 것"이라고 했다.

한편, 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 248,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 15,259 전일가 248,500 2021.09.07 09:39 장중(20분지연) 관련기사 합성고무 쭉쭉…10년래 최대수출 노린다롯데케미칼, 쇼룸 'Chemi Lounge' 리뉴얼 오픈[클릭 e종목] "롯데케미칼, 수소사업 진출로 성장 노려" close 은 지난 7월 13일 2030년 탄소중립성장 달성과 함께 국내 수소 수요의 30%를 공급하겠다는 내용이 담긴 친환경 수소 성장 로드맵 'Every Step for H2'를 발표했으며, 2025년에는 10만개의 수소탱크를 양산하고 2030년에는 50만개로 확대 생산하는 계획을 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr