“던킨도너츠부터 쏘카·조인스프라임까지” LG유플, '구독콕' 제휴 혜택 강화

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스는 U+멤버십 ‘구독콕’ 서비스의 제휴 혜택을 강화한다고 7일 밝혔다.

지난 6월 선보인 구독콕은 ‘영화콕’, ‘라이프콕’과 함께 U+멤버십 VIP 이상 등급 고객을 대상으로 제공하는 ‘나만의 콕’ 서비스 중 하나로, 다양한 제휴 혜택 중 한가지를 매월 구독 형태로 무료 이용할 수 있는 멤버십 구독 서비스다.

LG유플러스는 지난달 던킨도너츠와 신규 제휴를 맺은 데 이어 다음 달부터는 차량공유 플랫폼 쏘카(SOCAR)와 웹매거진 플랫폼 조인스프라임과도 제휴를 맺고 VIP 고객들에게 서비스를 무료 제공한다. 구독콕 혜택은 기존 8종에서 총 11종으로 확대된다.

쏘카는 차량 대여료 1만원 할인쿠폰 1매, 조인스프라임은 매거진 228종을 무제한 이용할 수 있는 월 구독권, 던킨도너츠는 아메리카노와 카푸치노츄이스티 무료 쿠폰 2매를 월 1회 무료 이용할 수 있는 혜택이 제공된다.

한편 U+멤버십 나만의 콕은 구독콕, 영화콕, 라이프콕 중 1가지를 선택해 월 1회 혜택을 이용할 수 있으며 ‘콕’간 변경은 상반기와 하반기 각 1회씩 가능하다.

이현승 LG유플러스 요금기획담당은 “구독경제 성장 트렌드에 맞춰 고객이 선호하는 무료 구독 서비스 혜택을 추가 발굴해나갈 예정”이라고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr