삼성SDS, '리얼 2021' 온라인 개최 "디지털 혁신 사례 공유"

[아시아경제 부애리 기자] 삼성SDS가 8~9일 디지털 트랜스포메이션(DT) 추진 전략, 클라우드 비즈니스 혁신 사례 등을 공유하는 '리얼(REAL) 2021' 행사를 온라인으로 개최한다.

6일 삼성SDS에 따르면 리얼 행사는 올해 3회째로 디지털 혁신에 관심이 있는 누구나 참여할 수 있다.

이번 행사에서는 삼성SDS 담당임원과 전문가들이 '클라우드 기반 서비스형 DT'를 주제로 현장에 적용된 사례를 발표한다.

8일에는 강석립 IT혁신사업부장(부사장)이 실천적인 DT 성공전략과 실행 방안을 소개하고 각 분야별 전문가가 다양한 적용 사례를 발표한다.

9일에는 구형준 클라우드사업부장(부사장)이 효과적인 클라우드 추진 전략을 소개한다. 또 전문가들의 클라우드를 활용한 전사적자원관리(ERP)·공급망 관리(SCM)·물류 등 비즈니스 혁신 방안이 공개된다.

자세한 사항은 홈페이지에서 확인하면 된다.

