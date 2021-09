온투업계, 대출 절반이 부동산에…고위험 'PF' 투자 주의보(종합)

온투업계, 7~8월 누적대출 규모 6조2144억원

부동산 상품만 47%…고위험 PF도 15% 달해

개인신용 11% 불과해 서민혁신금융 취지 무색

공시 없거나 '연체율 0%' 광고하는 곳 주의해야

[아시아경제 송승섭 기자]혁신금융을 표방하며 등장한 온라인투자연계금융(온투업) 업계가 정작 위험한 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)에 몰두한 것으로 파악됐다. 돈 빌리기 어려운 중·저신용자에 자금을 공급한다는 애초 취지가 무색해졌다는 지적이다. 일부 업체 중에서는 연체율이 높고 공시까지 부실해 투자자들의 각별한 주의가 요구된다.

6일 각 온투업계의 최근 공시에 따르면 7~8월 온투업계 누적대출 규모는 6조2144억원에 달한다. 금융당국이 고지한 마감기한(8월26일)까지 등록을 마친 28개사의 시작 성적표다.

취급한 대출 중 대부분은 부동산을 담보로 두거나 가격상승에 베팅하는 상품이었다. 부동산 대출 상품은 총 2조9275억원으로 47.1%를 기록했다. 7156억원에 불과해 11.5%에 그친 개인 신용대출 상품과 대조적이다.

고위험 상품에 속하는 부동산 PF 대출은 9404억원으로 15.1%를 차지해 개인 신용보다 많다. 최근 PF 대출이 많아졌다고 지적받은 국내은행이 지난해 가계신용대출 대비 5.4% 정도를 PF로 취급한 걸 고려하면 상당히 크다. 이는 온투업계가 밝혀왔던 서민금융 공급 확대라는 취지와 거리가 멀다. 온투업계는 제도권 금융 편입을 준비할 때부터 대출절벽 문제를 해소하겠다고 밝혀왔다. 1금융권과 2금융권 사이 중신용자를 위한 대출상품을 공급한다는 목표다.

등록 온투업체 중 한 곳인 ‘위펀딩’은 전체 대출의 76.5%를 모두 PF로만 꾸렸다. ‘어니스트펀드’ 역시 44.7%에 달하는데 소형 PF의 경우 연체건수 비중이 80%에 이르는 상황이다. 피플펀드나 윙크스톤파트너스, 헬로핀테크 등 몸집이 큰 온투업체도 PF 비중이 10~20%대를 웃돈다.

다만 일부 업체는 지속적으로 PF 비중을 줄여왔다는 설명이다. 피플펀드 관계자는 “2020년 5월 부동산 PF 상품 취급을 전면 종료했고 신규 취급을 중단한 지 1년 3개월이 지났다”며 “현재 기존 채권의 상환관리에만 집중하고 있으며 향후 취급 계획은 없다”고 얘기했다.

PF는 부동산 개발 프로젝트를 따져 대출하는 사업을 말한다. 부동산 개발회사의 신용을 따지지 않고, 부실사태 시 회수할 수 있는 담보가 적거나 없다. 미래에 발생할 현금을 상환재원으로 자금을 조달하기 때문에 금융권에서도 가장 위험한 상품으로 여겨진다. 부동산 호황기에도 연체나 전액손실이 발생하기 쉽다.

무턱대고 투자하면 손실 위험…"공시 꼼꼼히 살펴봐야"

이에 시중은행들은 관련 상품을 오래 취급해 온 전문가들을 영입해 PF를 검증한다. 사업지연과 채권회수, 부도, 법률 등 리스크에 따라 손해를 상쇄할 방지책도 별도로 마련한다. 하지만 온투업계의 경우 몇몇 대형사를 제외하고 전체 임직원이 30명을 넘지 않는다. 12명의 임직원이 PF 대출만 90억원 넘게 취급한 곳도 있다.

현행법은 온투업계에 까다로운 물적·인적 조건을 갖추도록 요구하지만 구체적인 상품에서까지 적용되진 않는다. PF 전문가 없이도 관련 상품을 취급할 수 있다는 뜻이다. 한 온투업계 관계자는 “PF는 수익률이 높아 선뜻 투자하기 쉽다”며 “상품이 좋아보여도 회사 공시를 살펴보고 임직원 중 PF 전문가가 있는지 먼저 살펴봐야 한다”고 조언했다.

일부 업체는 온투업계 규정에 따른 공시를 부실하게 다루는 곳도 있다. 주요 공시를 찾아보기 어렵게 해놓거나 주요 지표만 표시한 채 전체 공시를 올리지 않는 식이다. 등록 후 일주일 넘게 지났지만 사이트 점검안내를 이유로 주요 재무현황을 밝히지 않은 업체도 다수다. 이중 홈페이지를 통해 고수익을 보장한다거나 연체율이 0%임을 광고하기도 해 각별한 주의가 필요하다. 신생업체는 대출 기간이 짧아 연체가 발생하지 않았을 뿐 위험성은 존재하기 때문이다.

과거 제도권 편입 전에도 P2P 업체가 PF를 취급하다 대규모 연체와 부실이 벌어지기도 했다. 일부 업체 중에서는 미래에 받을 분양대금을 담보로 받고 시행사에 돈을 빌려주는 자산유동화대출(ABL)을 취급하기도 했다. 이 과정에서 업체들의 몸집이 빠르게 커졌지만 연체율도 치솟았다.

금융당국도 P2P 투자시 등록된 업체인지 확인하고 원금보장이 불가함을 유의해야 한다는 입장이다. 한 금융당국 관계자는 “과도한 리워드 및 고수익을 제시하는 업체일수록 불완전판매 및 부실대출 취급 가능성이 있다”며 “상품의 구조?위험성을 이해하기 어렵고 부실 가능성이 높은 구조화 상품·위험 자산 담보상품 투자 시 유의해야 한다”고 경고했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr