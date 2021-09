[특징주] OCI, 폴리실리콘 시장 호황…4%대 강세

[아시아경제 이민지 기자] OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 136,500 전일대비 8,000 등락률 +6.23% 거래량 565,007 전일가 128,500 2021.09.06 10:39 장중(20분지연) 관련기사 "입장료0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유?[클릭 e종목] “OCI, 구조적 성장 전략 변화하기 시작해”외국인, 2주 연속 '팔자'…2조원 넘게 순매도 close 가 장중 4%대 강세를 보이고 있다.

6일 오전 9시 44분 OCI는 유가증권시장에서 전 거래일 대비 4.67% 오른 13만4500원을 가리키고 있다.

폴리실리콘 현물가격 강세가 이어지면서 실적 상승에 대한 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. KB증권에 따르면 OCI의 3분기 예상 매출액과 영업이익은 9101억원, 1912억원으로 전년동기대비 가각 94%, 954% 증가할 것으로 예상된다. 백영찬 KB증권 연구원은 "3분기 폴리실리콘의 평균 판매 가격은 현물가격 상승에 연동되면서 전분기 대비 15%가량 상승한 것으로 추정된다"며 "4분기에도 실적 호전이 예상되고 2023년까지도 이익 증가가 가능할 것으로 예측된다"고 말했다.

