국보는 지난 3일 공시를 통해 부산시 수영구 남천동에서 개최된 임시주주총회에서 4명의 기존 이사의 해임안건과 4명의 신규 이사 선임, 정관 변경 안건 등이 가결됐다고 6일 밝혔다.

이는 회사 측이 추진한 모든 안건대로 가결된 것이다. 특별결의 요건인 총 주식수의 3분의 1찬성과 출석 주식수의 3분의 2이상의 의결권 주식수가 충족된 것이다. 이번 임시주주총회에서 주주들은 전적으로 회사의 손을 들어준 것으로 해석된다.

회사는 이러한 혼란속에서도 주주총회에서 승리해 앞으로 심혈을 기울여 추진중이었던 신규사업에 더 박차를 가할 예정이다. 하현 국보 대표는 "회사를 끝까지 믿어준 주주님들께 진심으로 감사의 말씀을 전하며, 이번 기회를 교훈 삼아 더 최선을 다하겠다"고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr