풀무원 올가홀푸드, 지속가능성 가치 담은 ‘2021년 추석 선물세트’ 행사 진행

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원 계열의 올가홀푸드는 지속가능성과 친환경적인 가치를 담아 차별화된 제품들로 구성한 ‘2021년 추석 선물세트’ 행사를 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 추석 선물세트 행사에서는 비대면 명절이 이어지고 있는 점을 반영해 지속가능성과 친환경 가치를 높인 제품들로 엄선했다. 명절 선물로 손꼽히는 과일 선물세트는 품종과 산지를 차별화 했다. 대표 상품으로 ‘행복 황금배 3종 혼합세트’와 ‘황금배 세트’, ‘정성 사과/배 혼합세트’와 ‘샤인머스켓 3종 혼합세트 등이 있다. 과일세트는 친환경 포장재를 사용했다.

정육 선물세트는 지속가능성 가치와 올가의 엄격한 동물복지 기준에 따라 건강하게 사육된 동물복지와 지속가능성을 갖춘 제품으로 구성했다. 국내 최초 동물복지 한우로 구성된 ‘동물복지·유기농 한우 선물세트’와 이력 추적이 가능한 1+등급 무항생제 한우로 구성한 ‘무항생제 1+한우 정품세트’ 등이 있다.

명절 선물로 인기가 높은 굴비 세트를 추가로 증정하는 구성도 준비했다. ‘법성포 굴비세트 9호’는 한 개 구매 시 동일 제품을 증정한다. 국내에서 처음으로 무항생제 인증을 받은 선별 새우 ‘마이스터 무항생제 왕새우 세트’, ‘죽방렴 멸치세트’ 등도 새롭게 선보인다.

건강기능식품도 다양하게 준비했다. ‘올가 리얼 유기농 여주즙’, ‘풀비타 홍삼순액 세트’, ‘풀비타 멀티비타민+칼슘 세트’ 등 올가의 차별화된 원료로 구성된 다양한 올가 풀비타 제품들을 만나볼 수 있다.

고객들이 안심하고 선물세트를 구매할 수 있도록 안심 비대면 서비스를 진행한다. 샵풀무원 내 올가 온라인몰을 방문하거나 ‘올가 쇼핑몰’ 모바일 애플리케이션 설치, 매장 전화주문 등을 통해 간편하게 구매할 수 있다. 또한 ‘올가 매장 주문 서비스’를 선택한 후 온라인 주문을 완료하면 가까운 매장으로부터 2시간 내 배송이 가능하다.

조태현 올가홀푸드 영업본부장은 “올해 추석 선물세트 행사는 지속되고 있는 비대면 트렌드 경향을 반영해 올가의 지속가능성 및 친환경 가치로 품격을 높인 차별화된 명절 선물세트로 구성했다”며 “친환경과 지속가능성 가치를 담아 엄선한 올가의 선물세트로 주는 분과 받는 분 모두 마음이 따뜻해지는 명절을 보내시길 바란다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr