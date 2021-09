충청서 '과반 압승'한 이재명 "저는 빚이 많은 사람…오늘도 수많은 동지들께 빚져"

이재명, 대전·충남에 이어 세종·충북에서 과반 득표율 기록

[아시아경제 윤슬기 기자] 더불어민주당 대선 후보 선출을 위한 세종·충북 지역의 순회경선에서 승리한 이재명 후보가 지지들에게 "과분한 사랑에 꼭 보답하겠다"라고 밝혔다.

이 후보는 5일 오후 자신의 페이스북에 올린 글에서 '오늘 또 큰 빚을 졌습니다'라는 제목의 글을 올려 대전·충남 지역에 이어 세종·충북 지역에서도 과반 득표율을 기록한 데 대해 감사의 인사를 전했다.

이 후보는 "저는 빚이 많은 사람이다. 오늘도 수많은 동지들께 또 빚을 졌다"라며 "정치란 동지들의 수많은 헌신에 빚지며 길을 내는 일 같다. 내가 알지도 못하는 동지들의 헌신은 또 얼마나 크고 많았겠는가. 가늠하기조차 어렵다"라고 말했다.

이어 그는 "우리가 꿈꾸는 세상에서 간절한 소망을 이뤄내야 비로소 그 빚을 조금이나마 갚게 될 것이다"라며 "동지들의 헌신으로 내어온 길, 국민들의 사랑으로 만들어가는 길, '함께 사는 세상'의 나라에 도달할 때까지, 이재명의 쓸모를 끊임없이 찾겠다"라고 다짐했다.

이 후보는 이날 첫 순회 경선지역인 충청에서 50%가 넘는 득표를 기록하며 압승했다. 충청권은 역대 대선에서 캐스팅보트 역할을 해왔던 지역이고, 처음으로 '당심'을 확인할 수 있는 투표였던 만큼 관심이 고조됐었다.

더불어민주당은 세종·충북 지역 대선 경선 투표 결과 이 후보는 54.54%의 득표율로 1위를, 이낙연 전 민주당 대표는 29.72%의 득표율로 2위를 기록했다고 밝혔다.

