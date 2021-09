불참 유승민·홍준표 겨냥 이준석 "이견 있어도 기본적 예의 지켜야"

[아시아경제 이현주 기자] 이준석 국민의힘 대표가 5일 당 공정경선 서약식에 참석하지 않은 유승민 전 의원과 홍준표 의원을 겨냥해 "우리 경선에 서막을 알리는 공정선거 서약 자리에 빠진 자리들이 있는 것 같아서 매우 유감"이라며 "당 공식 행사에 불참하는 행위에 대해 매우 우려스럽다"고 말했다.

이날 오후 3시 국민의힘 여의도 당사에서 열린 공정경선 서약식과 후보자 간담회에서 이 대표는 "당 선거 관리에 모든 전권을 부여 받은 선관위원회의 운영에 다소 간 불만이 있다고 해서 당 공식 행사에 불참하는 행위에 대해 다시 반복 돼선 안 된다"며 이처럼 밝혔다.

이날 행사는 경선 후보자 12명 중 안상수 전 인천시장, 유승민 전 의원, 하태경·홍준표 의원이 불참했다.

이 대표는 "주자들 경우 다소 간 이견이 있다 하더라도 성숙한 방식으로 본인들의 의사를 표현하고 최소한 선거관리위원회에 대한 기본적 예의를 지켜야 된다 말씀을 드린다"며 "당 대표로서 정홍원 선관위원장께서 많은 고생하고 계시기 때문에 더 큰 성원과 지지 신뢰를 보낸다"고 말했다.

