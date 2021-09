세종·제주, '카카오 i 커넥트 톡' 도입한다

[아시아경제 부애리 기자] 앞으로 '카카오 i 커넥트 톡'으로 제주도와 세종시의 대민 서비스를 이용할 수 있다.

카카오엔터프라이즈는 5일 세종특별자치시청, 제주특별자치도청, 제주시청과 '카카오 i 커넥트 톡' 도입 계약을 체결했다고 밝혔다. 카카오 i 커넥트 톡은 카카오톡 채널, 챗봇 등을 결합한 인공지능(AI) 기반 플랫폼이다.

도입 기관에서는 별도의 시스템 구축이나 앱 개발 없이 도입과 운영이 가능하다. 이용자는 카카오톡을 통해 365일 24시간 대민 서비스를 이용할 수 있다.

제주도청과 계약은 '카카오 i 커넥트 톡'이 '디지털서비스 전문 계약제도'를 통해 도입되는 첫 사례다.

카카오엔터프라이즈는 제주도청과 연내 구축을 완료해 내년부터 서비스한다. 제주도청 챗봇에 "모바일 전자고지서 확인해줘"라고 하면 카카오페이 청구함으로 연동된 디지털 청구서 링크를 확인할 수 있다.

제주시, 세종시와는 오는 연말 시범 서비스를 실시한다. 서비스가 도입되면 제주와 세종 지역 주민들은 민원, 세무, 교통, 복지, 관광 등 다양한 분야의 공공 서비스를 언제 어디서나 카카오톡으로 쉽고 편리하게 찾아보고 이용할 수 있다.

예를들어 제주시청 챗봇에 "재활용 쓰레기 버리는 날 언제야?"라고 입력하면 요일별 배출 정책을 간편하게 안내해준다. 세종시청 챗봇에 "다정동 무인민원 어디있어?" 라고 입력하면 무인발급기 위치 정보를 알려주는 식이다.

이 외에도 실시간 코로나19 안내, 다양한 민원 접수·처리 방법, 담당자 정보, 관공서 찾아가는 길, 주차장 안내, 고객센터 연결 등 기본적인 정보는 물론 민원서류 다운로드, 여권 발급, 지방세 조회·납부와 같은 서비스도 '카카오 i 커넥트 톡'으로 이용할 수 있다.

백상엽 카카오엔터프라이즈 대표는 "최근 정부의 다양한 육성 정책과 제도 지원으로 공공 기관의 디지털 혁신을 더욱 신속하게 지원할 수 있게 됐다"며 "비대면 행정처리 수요가 급증하고 있는 만큼, 더 많은 기관들이 국민들과 원활하고 빠르게 소통할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

