'역선택 방지' 3인방 최재형 '포기'…"정해진 룰 바꾸는 거 가치관 안 맞아"

최재형, 경선룰에 역선택 방지 조항 도입 요구 안 하겠다고 밝혀

'정해진 룰' 언급, 3일 선관위 경선 표결 수용 의사 피력한 듯

12명 후보 가운데 역선택 방지 조항 도입 요구는 윤석열, 황교안 2인만 남아

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 최재형 전 감사원장이 4일 역선택 방지조항 도입 주장을 철회한다고 밝혔다. 당 대선 경선 선거관리위원회가 ‘역선택 방지 조항’을 두고 표결이 이뤄졌는지 등을 두고서 논란이 있는 가운데, 최 전 원장은 결론이 났다는 판단을 내린 점 등이 눈길을 끈다.

최 전 원장은 이날 "내일로 예정된 당내 공정경선서약식에 앞서 홍준표, 유승민, 하태경, 안상수, 박찬주 다섯 경선 후보가 당 경선 일정에 대한 보이콧을 선언하였다"면서 "저희 캠프 역시 역선택 방지를 주장한 바 있으나, 정해진 룰을 바꾸는 것이 저의 가치관과 맞지 않아 멈추기로 했다"고 밝혔다.

앞서 홍준표, 유승민, 하태경, 안상수, 박찬주 등 국민의힘 대선 예비주자는 당 선거관리위원회가 역선택 방지 규정 도입을 두고 표결을 진행해 가부동수로 부결됐음에도 불구하고, 정홍원 선거관리위원장이 5일 재차 표결 절차를 밟는 것에 대해 문제를 제기했다. 이들은 역선택 방지조항에 도입 등을 철회하고 경선준비위원회가 마련한 경선안을 수용할 것을 요구하며, 원안이 받아들여지기 전까지는 공정선거 서약식 등에 참여할 수 없다는 입장도 밝혔다.

이를 두고 일부 선관위원들의 경우 실제 표결을 거친 것은 아니고 의견을 확인했다는 주장 등을 펴, 실제 투표가 이뤄졌는지에 대한 의견이 엇갈렸다.

한데, 역선택 방지 조항을 도입해야 한다고 강력하게 주장했던 최 전 원장마저 ‘정해진 룰’이라고 받아들임에 따라, 표결 결과를 수용할 뜻을 내비친 것이다. 최 전 원장마저 역선택 방지 조항 도입 주장에서 물러섬에 따라, 대선 후보 가운데 역선택 방지 조항 도입을 주장하는 후보는 윤석열 전 검찰총장과 황교안 전 미래통합당 대표 2명만 남게 됐다.

이외에도 최 전 원장은 SNS를 통해 "저는 처음부터 당이 정하는 대로 하기로 하고 들어왔다"며 "그 간 혼란을 드린 점 죄송하다"고 밝혔다. 실제 최 전 원장은 애초 경선룰과 관련해 정해준 데로 따르겠다고 밝혔지만, 실제 경선룰과 관련해서는 역선택 방지 조항 도입 필요성을 역설해왔다. 이 같은 주장 이면에는 일반 국민 여론조사보다 국민의힘 지지층 여론조사가 높았던 점 등이 반영된 것으로 보인다. 당초 생각과 달리 선거 결과 유불리 등을 고려해 경선룰 다툼을 벌였던 것에 대해 최 전 원장 역시 마음이 불편했음을 엿볼 수 있는 대목이다.

아울러 최 전 원장은 "경선의 룰이 모든 후보에게 완벽히 만족스러울 수는 없다"면서 "저희는 국민의 선택을 받으러 이 자리에 나왔다, 국민은 우리 모두를 지켜보고 있다"고 밝혔다. 경선룰 등을 두고서 힘겨루기 양상을 보이는 다른 후보들에게도, 더 이상의 룰다툼은 피하자는 호소로 여겨진다.

