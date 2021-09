[다음주 날씨] 7~8일 전국 대부분 비

다음 주(9월 6일∼10일)에는 주 초반 전국 곳곳에 비 소식이 있다.

4일 기상청에 따르면 7∼8일 오전 사이 전국 대부분 지역에서, 10일에는 제주도에 비가 내린다.

7∼8일 오전 사이 서해상과 동해상에서는 물결이 1.5∼4.0m로 매우 높게 일겠다.

