이재명 “윤석열 정치공작 의혹, 與 대선후보 공동대응 해야”

[아시아경제 전진영 기자] 여권 대선주자인 이재명 경기도지사는 3일 윤석열 전 검찰총장의 ‘고발 사주 의혹’에 대해 당 대선후보들의 공동대응을 제안했다.

이 지사는 이날 페이스북을 통해 “후보별 유불리를 따질 사안도, 개별적으로 대응할 일도 아니다”라며 “어떤 형태의 정치공작도 반대해왔던 민주당 소속 후보로서 사안의 심각성을 공감하면서, 진상을 밝히고 대책을 마련해야 한다. 우선 빠른 시간 안에 공동 기자회견을 진행하면 좋겠다”고 밝혔다.

그는 민주당을 향해서도 “당력을 총동원해 대응해달라”고 촉구했다. 이 지사는 “급히 법사위를 열어 대검과 법무부 합동조사를 강제하고, 필요하면 국정조사와 공수처 수사도 촉구해야 한다”며 “조속히 촉구대회를 열어 민주당의 강력한 의지를 국민께 말씀드리면 좋겠다”고 강조했다.

이어 “민주개혁진영의 공동대응을 제안한다. 단지 유시민, 최강욱, 황희석만의 문제가 아니다”라며 “민주당, 열린민주당, 정의당 등 모든 민주개혁진영이 공동대응을 모색하면 좋겠다”고 목소리를 높였다.

그러면서 “검찰권력 사유화도 모자라 정치개입, 보복청부수사까지 기획하는 검찰이라면 중단 없는 개혁의 대상일 뿐”이라며 “다시 한 번 검찰개혁의 정당성을 확인한다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr