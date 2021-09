광주 서구의회, 개원 이래 첫 ‘윤리특별위원회’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구의회는 3일 오전 10시 윤리특별위원회(위원장 김옥수)에서 서구의회 개원 이래 최초로 윤리특별위원회를 개최했다고 밝혔다.

이번 윤리위원회는 윤리특별위원회 기능·역할 및 타 지방의회 사례 등에 대한 자료를 공유했으며 앞으로 위원회를 어떻게 운영해 나갈 것인지 심도 있게 논의했다.

특히 공무원 인사규정 위반, 주정차 과태료 면제 의혹, 의회기념품 사적유용, 재판진행중인 사항, 의원 발언권 제한 및 이에 따른 의장석 점거, 봉사실적 허위 기재 등을 격론 끝에 추후 검토하기로 했다.

김옥수 윤리특별위원장은 “윤리특별위원회 구성이래 단 한번도 회의를 열지 않은 것에 대해 유감이다”며 “윤리특별위원회가 제대로 운영돼야 지방의회 의원들이 경각심을 갖고 의원으로서 의무를 수행할 수 있다”고 말했다.

이어 “서구의회 윤리특별위원회는 윤리강령 및 실천규범에 따라 윤리심사를 강화함으로써 의회 스스로의 명예와 권위를 유지하고 시민들로부터 신뢰받는 의회상을 정립할 계획이다”고 덧붙였다.

