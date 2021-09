[아시아경제 박지환 기자] CJ CGV CJ CGV 079160 | 코스피 증권정보 현재가 31,050 전일대비 300 등락률 -0.96% 거래량 353,662 전일가 31,350 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 [자금조달]CJ CGV, 임차보증금 유동화 차입금 1800억 차환[클릭 e종목] “CJ, 코로나19에서 점차 벗어난다”[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일 close 는 3일 계열사 CGI Holdings Limited에 대한 122억원 규모의 채무 담보 제공을 결정했다고 공시했다. 이는 자기자본 대비 4.76%에 해당한다.

이번 채무 담보에 대한 제공 자산은 원화예금이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr