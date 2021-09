코스피 장중 3200 돌파

[아시아경제 황준호 기자] 3일 오후 코스피는 외인의 순매수가 지속되는 가운데 장중 3200을 돌파했다.

코스피는 이날 오후 1시38분 현재 3199.53을 기록하고 있다. 전날 장 대비 23.68(0.75%) 상승했다. 이보다 11분 전인 27분께에는 3201.89까지 올라서기도 했다.

이날 외국인과 기관은 순매수하면서 이날 지수 상승을 견인했다. 외인은 1810억원, 기관은 1274억원을 순매수 중이다. 반면 개인은 2948억원 규모 순매도를 이어가고 있다.

전체 종목 중에서는 523개 종목이 오르고 있으며 310개 종목이 내리고 있다. 외인은 전기전자업과 의약품 업을 집중 매수하고 있으며 기관은 서비스업과 의약품업을 사들이고 있다. 이에 따라 의약품(1.44%), 서비스업(1.32%), 전기전자(1.08) 등의 업종의 상승세가 두드러지고 있다.

시가총액 상위 종목들도 빨간불이 켜졌다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,500 전일대비 500 등락률 +0.66% 거래량 9,358,751 전일가 76,000 2021.09.03 14:42 장중(20분지연) 관련기사 애플, 2분기 ‘에어팟 프로’ 1000만대 이상 팔았다올 10대그룹 시총 80조 늘었다코스피 상승 출발.. 외인 순매수 유입 close 는 0.92% 오른 7만6700원을 기록하고 있다. 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 450,500 전일대비 8,000 등락률 +1.81% 거래량 505,234 전일가 442,500 2021.09.03 14:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발.. 외인 순매수 유입코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때"낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수 close )도 1.92% 오름세를 나타내고 있으며 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 156,500 전일대비 1,500 등락률 +0.97% 거래량 1,682,647 전일가 155,000 2021.09.03 14:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발.. 외인 순매수 유입ESG 공시 기업 '3배' 늘었다카카오 그룹, LG 제치고 연내 시총 4위 등극하나 close 도 1.29% 상승 중이다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 214,500 전일대비 3,000 등락률 +1.42% 거래량 454,227 전일가 211,500 2021.09.03 14:42 장중(20분지연) 관련기사 질주하는 제네시스, 8개월 만에 작년 판매량 뛰어넘어[클릭 e종목] “현대차, 제네시스 전동화 모델로 탄소 중립 달성한다”코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때" close 는 1.42% 뛴 31만4500원을 기록하고 있다.

전날 미국에서는 애플이 애플카 대량 생산을 위해 한국 업체들을 접촉하고 있따는 소식이 전해졌다. 이에 따라 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 152,500 전일대비 13,000 등락률 +9.32% 거래량 3,421,877 전일가 139,500 2021.09.03 14:42 장중(20분지연) 관련기사 미래준비 시작한 LG노바…스타트업 대상 신사업 아이디어 공모카카오 그룹, LG 제치고 연내 시총 4위 등극하나"집에서도 캠핑장에서도"…LG전자, 시네빔 프로젝터 신제품 출시 close 는 9.32% 오른 15만2500원을 기록하고 있다.

코스닥도 상승세를 이어가고 있다. 이 시각 현재 7.19(0.69%) 오른 1054.38을 기록하고 있다. 개인과 외인이 176억원, 483억원 순매수 중인 가운데 기관이 507억원 규모 순매도에 나선 상태다.

박광남 미래에셋증권 연구원은 "달러·원 환율은 하락하며 1150원 중반대 안착하고 있고, 중국과 신흥국 외인 매수세가 확대되는 등 위험자산 선호 심리를 회복했다"며 "외인이 4거래일 연속 순매수에 나서면서 3200선 돌파를 시도 중"이라고 진단했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr