볼보그룹코리아, 앤드류 나이트 신임 대표이사 선임

[아시아경제 정현진 기자] 굴착기 전문 업체인 볼보그룹코리아가 신임 대표이사 사장에 앤드류 나이트 볼보건설기계 굴착기 오퍼레이션 부문 총괄을 임명한다고 3일 밝혔다.

나이트 신임 사장은 1965년생으로 현재 볼보건설기계 굴착기 오퍼레이션 부문과 창원공장 오퍼레이션 총괄 직무를 수행하고 있다. 건설기계 분야에서 30년 이상의 경력을 쌓은 나이트 신임 사장은 유럽, 북미, 일본 등지에서 근무하며 사업 전략과 신사업 개발, 오퍼레이션(생산 부문), 재무 및 원가 관리, 신제품 기획, 영업 및 마케팅 분야를 맡은 경험이 있다.

나이트 신임 사장은 "볼보그룹코리아에서 새로운 역할을 맡게 되어 기쁘다"면서 "혁신적인 비즈니스 환경에 민첩하게 대처하고 모든 구성원들로 하여금 성과 창출과 자기 개발에 기여하게 함으로써 기업의 장기적인 경쟁력을 발전시키는 여정에 동참하게 될 것"이라고 말했다.

나이트 신임 사장은 창원에서 근무할 예정이며 볼보건설기계 굴착기 오퍼레이션 부문 총괄 및 창원공장 오퍼레이션 총괄 직무는 겸임할 예정이다.

한편, 양성모 전 대표이사는 볼보건설기계 굴착기 강화 정책에 따라 굴착기 전략 지원을 위해 굴착기 오퍼레이션 전략 총괄을 맡게 됐다고 볼보그룹코리아는 덧붙였다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr