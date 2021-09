전남도 '코로나 예방접종 콜센터' 제 역할 톡톡

하루 평균 11건 상담…연중 무휴 24시간 안내

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남지역 백신 접종률이 65%를 넘어선 가운데, 전남도가 운영하는 코로나19 예방접종 콜센터 120이 제 역할을 톡톡히 하고 있다.

3일 도에 따르면 예방접종콜센터는 지난 5월 전문상담원 6명으로 개소했다. 이후 7월 늘어나는 접종 수요에 따라 상담원을 8명으로 확대했다.

지금까지 상담건수는 하루 평균 110건 내외로 총 1만 2730건의 접종 관련 궁금증을 해소했다.

유형별로 접종예약 및 변경 문의가 1만 489건(82.4%)으로 가장 많았으며, 접종대상, 접종시기, 접종장소, 이상반응, 백신문의 등 예방접종 상담 도우미 역할을 톡톡히 했다.

도는 콜센터를 연말까지 연중무휴 24시간 운영해 도민의 신속하고 안전한 백신 접종을 적극 지원할 계획이다.

예방접종 문의사항이 있으면 언제든지 국번없이 ‘120’으로 전화하면 된다.

강영구 전남도 보건복지국장은 “코로나19 백신 접종이 궁금한 경우 국번없이 120으로 전화하면 언제든지 자세한 상담을 받을 수 있다”며 “코로나19 극복을 위해 백신 사전예약 및 접종에 적극 동참하길 바란다”고 말했다.

