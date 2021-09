[아시아경제 임철영 기자] 교육부가 9월 대학수학능력시험 모의평가 시험지 유출 정황과 관련해 관련자와 학교에 대한 엄정한 조치를 위한 수사의뢰를 추진한다고 3일 밝혔다.

교육부와 서울시교육청에 따르면 서울시교육청 국민신문고에 9월 모의평가의 사회탐구영역 세계지리 문제지가 유출됐다는 민원이 올라왔다.

교육부는 이후 수사 결과에 따라 관련자와 학교에 대한 조치 등 모의평가를 주관하는 해당 교육청에서 후속 절차를 진행할 예정이다. 또한 시험지 관리와 보안 등 제도적인 보완사항이 있을 경우에는 필요한 조치를 검토할 방침이다.

교육부는 "향후 해당 사안이 엄정하게 처리되도록 최선을 다할 것이며, 향후 대학수학능력시험에서도 모든 수험생들이 공정하게 평가받을 수 있도록 철저하게 관리하겠다"고 설명했다.

