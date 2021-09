경기도북부자치경찰위, '위기 아동 대응 모델' 마련

'위기 아동 원스톱 보호체계 구축 계획' 심의 의결

[아시아경제 라영철 기자] 경기도북부자치경찰위원회가 위기에 처한 아동을 신속하고 체계적으로 보호하기 위한 대책 마련에 나선다.

북부자치경찰위원회는 최근 이 같은 내용의 '위기 아동 원스톱 보호체계 구축 계획'을 위원회 자체시책으로 심의, 의결했다.

3일 자치경찰위원회에 따르면, '위기 아동 원스톱 보호체계 계획'은 경기북부 자치경찰과 지자체가 체계적 협력을 통해 초기 대응 능력을 강화하기 위한 조처다.

위원회는 우선 올 하반기에 '1단계' 조처로 1개 시·군을 선정해 '위기대응팀' 시범 설치·운영에 들어간다.

'학대 예방 경찰관(APO)'과 지자체 아동학대 전담 공무원이 합동 근무하며, 사건을 접수하면 함께 출동한다는 방침이다.

또한, 경찰과 지자체 간 정보와 사례를 공유하고, 아동분야 전문가 등을 포함한 '정책자문단'을 통해 '경기북부형 위기 아동 대응 모델'을 보완해 나갈 계획이다.

내년에는 '2단계'로 '위기대응팀'을 타 시·군으로 확대 운영해 '위기아동보호센터' 1개소를 설치할 계획이다.

한편, 경기도북부자치경찰위원회는 지난 7월 1일 출범한 경기도 소속의 합의제 행정기관으로 신현기 위원장은 "각 시·군과 긴밀한 협조 관계를 구축해 '사회적 약자 보호'를 위한 안전망 역할을 하겠다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr