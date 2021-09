코스피 상승 출발.. 외인 순매수 유입

[아시아경제 황준호 기자] 3일 코스피는 미국 증시 호조 등에 따라 상승 출발했다.

이날 오전 15분 현재 코스피는 전날 장보다 17.39(0.55%) 오른 3193.24를 가리키고 있다. 이날 장은 0.25% 오른 수준에 시작해 점차 상승 폭이 커지고 있는 모습이다.

이달 들어 외국인 투자자의 순매수가 돋보이는데, 이날도 외인이 장 초반부터 주식을 사들이는 모습을 나타내고 있다. 이 시각 현재 외인은 165억원을 순매수 중이며 개인도 446억원을 순매수하고 있다. 반면, 기관은 594억원을 순매도 중이다. 전체 종목 중에서는 503개 종목이 상승세며 387개 종목이 하락세를 나타내고 있다.

시가총액 상위 종목들은 대부분 오름세다. 반도체 대장주이자 국내 시총 1인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,500 전일대비 500 등락률 +0.66% 거래량 3,318,675 전일가 76,000 2021.09.03 10:01 장중(20분지연) 관련기사 “코로나에 발목” 1위 삼성, 2분기 스마트폰 생산 크게 감소… 中 오포·샤오미 '약진' 지속삼성, 2분기 인도 스마트워치 점유율 1위… 오는 10일 '갤 워치4' 출시코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때" close 는 0.79% 오른 7만6600원에 거래되고 있으며 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 106,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 702,344 전일가 106,500 2021.09.03 10:01 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때"낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수코스피, '3180선' 약세 지속...코스닥은 상승 전환 close 도 0.94% 오른 10만7500원을 기록하고 있다.

인터넷 업종의 대표 주자인 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 449,500 전일대비 7,000 등락률 +1.58% 거래량 179,339 전일가 442,500 2021.09.03 10:01 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때"낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수코스피, '3180선' 약세 지속...코스닥은 상승 전환 close )도 0.45% 오른 44만4500원에 거래되고 있으며, 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 157,000 전일대비 2,000 등락률 +1.29% 거래량 757,101 전일가 155,000 2021.09.03 10:01 장중(20분지연) 관련기사 ESG 공시 기업 '3배' 늘었다카카오 그룹, LG 제치고 연내 시총 4위 등극하나外人 5개월 만에 1兆 넘게 순매수…코스피 3200 눈앞 close 도 0.97% 뛴 15만6500원을 기록하고 있다.

코스닥도 상승 출발했다. 전장보다 2.62(0.25%) 오른 1049.81에 출발해 이 시각 현재 3.29(0.31%) 뛴 1050.81을 기록하고 있다. 개인이 567억원을 순매수 하면서 지수 상승을 견인하고 있는 가운데, 외인과 기관은 각각 396억원, 153억원 순매도하고 있다.

시총 상위 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 120,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 95,374 전일가 120,100 2021.09.03 10:01 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때"낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수코스피, '3180선' 약세 지속...코스닥은 상승 전환 close 가 0.17% 오른 12만300원을 기록하고 있으며 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 303,100 전일대비 6,000 등락률 +2.02% 거래량 124,848 전일가 297,100 2021.09.03 10:01 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때"낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수코스피, '3180선' 약세 지속...코스닥은 상승 전환 close 이 1.21% 뛴 30만700원에 거래되고 있다. 반면 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 63,600 전일대비 800 등락률 -1.24% 거래량 2,183,384 전일가 64,400 2021.09.03 10:01 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때"낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수 close 는 2.64%, 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 109,000 전일대비 1,200 등락률 -1.09% 거래량 278,615 전일가 110,200 2021.09.03 10:01 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 순매도에 '3200선' 아래로...카뱅 6%대 급락外人 5개월 만에 1兆 넘게 순매수…코스피 3200 눈앞장초반 혼조세…코스피 다시 3130대로 close 는 1.09% 하락세를 나타내고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 "한국 증시는 전거래일 1% 가까운 하락에 따른 일부 기술적 매수세 유입에도, 전반적인 장중 흐름은 눈치보기 장세로 전개될 것으로 전망된다"며 "전 거래일 미국 증시 강세, 역외 시장을 통해 확인된 원/달러 환율 하락 전망에도 장 마감 후 발표되는 미국 고용지표 결과 불확실성이 장중 시장참여자들의 관망심리를 확대시킬 것으로 예상되기 때문"이라고 분석했다. 다만 "여전히 국내 증시도 위험선호심리 현상이 남아있는 만큼, 전 업종이 눈치보기 장세에 들어가는 것이라기 보다는 업종 간 차별화된 주가 흐름을 보일 것으로 판단한다"고 덧붙였다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr