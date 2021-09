[아시아경제 김대현 기자] 외교부가 사우디아라비아 아브하 국제공항에 대한 예멘 후티 반군의 공격을 강력 규탄했다.

2일 외교부는 대변인 명의로 논평을 내고 "정부는 예멘 내전 종식과 평화를 위한 국제사회의 노력을 지지한다는 입장을 재확인한다"며 "후티 반군이 조속히 유엔이 주도하는 협상에 참여할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

사우디 국영방송에 따르면 아브하 국제공항은 지난달 31일(현지시간) 후티 반군 소행으로 추정되는 드론 공격을 받았다. 이 공격으로 8명이 다친 것으로 전해졌다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr