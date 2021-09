경상국립대, 신임교수 28명 임명

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상국립대학교는 신임교수 28명을 임명했다고 2일 밝혔다.

경상국립대는 지난 1일 가좌캠퍼스 GNU컨벤션센터 3층 다목적홀에서 권순기 총장과 대학본부 보직자, 신임교수 등이 참석한 가운데 신임교수 임명장 수여식을 열었다.

권 총장은 "교육공무원으로서 자질을 함양하고, 특히 국가거점국립대학 교수로서 대학 생활 적응력을 강화해 달라"며 "앞으로 꾸준히 교수기법을 습득하고 학생 지도력을 배양하며 분야별 정보 교환으로 연구역량을 강화해 교육·연구 경쟁력을 제고해 줄 것"을 당부했다.

이날 임명된 신임 교수는 다음과 같다.

불어불문학과 조준형, 사학과 채경수, 경제학과 이승윤, 사회복지학과 임정미, 사회학과 이향아, 심리학과 이종현, 수학과 조승연, 정보통계학과 김동욱, 화학과 공호열, 생물산업기계공학과 김건우, 유아교육과 하민경, 일어교육과 최연주, 박병도, 지리교육과 이성호, 수의학과 이창희, 현재은, 의학과 유대영, 박태진, 박현, 간호학과 강샘이, 정보통신공학과 정병창, 기계융합공학과 최현, 항노화신소재공학과 박선우, 텍스타일디자인학과 홍영일, 컴퓨터공학부 김건우, 에너지공학과 박종성, 기술경영학과 오승환, 지식재산융합학과 이헌희.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr