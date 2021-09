이낙연, 尹 검찰 여권 인사 고발 사주 의혹…"명백한 정치공작"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자인 이낙연 전 대표가 국민의힘 유력 대선주자인 윤석열 전 검찰총장의 재직 당시 검찰이 여권 정치인과 언론이에 대한 고발을 야당에 사주했다는 의혹에 대해 "사실이라면 명백한 정치공작"이라고 맹비판했다.

2일 이 전 대표는 오후 긴급 기자회견을 열고 "윤석열 검찰의 행태는 충격적"이라며 "검찰과 언론이 모의해 여권 인사의 죄를 만들어내려 했다는, '검언유착' 보도를 기억한다. 그런데 그것을 빌미로 검찰개혁에 앞장선 여권 인사들을 고발하도록 윤석열 검찰이 야당에 사주했다는, 믿기 어려운 소식이 보도됐다"고 말했다.

이 전 대표는 "검찰 조직체계상 윤 총장의 지시나 묵인이 없이 독단적으로 행동했다고 보기 어렵다"며 "이 사건은 윤 총장의 보복수사와 검찰권 사유화 의혹사건이라고 명명할 만하다"고 강하게 규탄했다.

그는 "진상을 낱낱이 규명하고 책임자를 엄중히 처벌해야 한다"면서 "국회에서 법사위를 소집해 향후 대응을 논의해야 한다"고 강조했다.

이어 "법무부와 대검 감찰부는 즉각 합동 감찰에 나서기 바란다"면서 "법을 무기로 삼아 국민 위에 군림하려는 사람들을 결코 용납하지 않겠다"고 덧붙였다.

민주당 내에서도 윤 전 총장을 향한 비판의 목소리를 높였다.

김진욱 대변인은 서면 논평을 통해 "의혹 제기만으로도 엄중한 사안"이라며 "윤석열 검찰이 정치인과 언론인에 대해 고발을 사주하는 행위가 있었다면 이는 정치공작이다. 윤 전 총장의 명확한 해명을 요구한다"고 말했다.

정청래 의원은 페이스북에 "사실이 밝혀지면 제2의 총풍사건, 검풍사건이 될 것"이라고 썼고, 국회 법사위 여당 간사인 박주민 의원도 "이 보도가 사실이라면 대한민국 검찰이 야당의 법무팀 역할을 자처했다는 것"이라고 비판했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr