맥주캔 건네더니 돌연 일가족 때린 20대 여성…40대 가장이 맞기만 한 이유는

[아시아경제 허미담 기자] 술에 취한 20대 여성이 아파트 단지에서 산책하던 일가족을 향해 폭언을 해 공분을 자아내고 있다. 특히 이 여성은 자녀들이 보는 앞에서 40대 가장을 무차별 폭행하기도 했다.

1일 '채널A'는 20대 여성 A씨가 만취한 상태에서 40대 남성 B씨를 향해 주먹을 휘둘렀다고 전했다.

보도에 따르면 지난 7월30일 오후 11시께 서울 성동구 한 아파트에서 A씨는 산책을 나온 B씨 가족을 향해 대뜸 맥주캔을 건넸다.

B씨가 이를 거절하자 A씨는 맥주캔을 던지며 주먹과 휴대전화로 B씨의 머리 등을 때렸다.

또 B씨가 다른 가족에게 가려는 A씨를 막아서자, A씨는 또다시 폭력을 행사했다. B씨의 중학생 아들과 유치원생 딸은 아버지가 폭행당하는 모습을 지켜볼 수밖에 없었다.

A씨의 폭행은 경찰이 현장에 도착하기 전까지 10분간 계속됐다. 이 과정에서 B씨는 별다른 저항을 하지 않았다. B씨는 방어하거나 저지하다가 되레 성범죄 가해자로 몰리는 상황을 우려한 것으로 전해졌다.

사건이 발생한 지 한 달이 지났음에도 B씨 가족은 여전히 A씨로부터 사과받지 못한 것으로 알려졌다.

한편 경찰은 A씨에게 상해 혐의를 적용해 사건을 최근 검찰에 넘겼다.

