SK이노, 1.2조 투자해 중국 옌청 배터리 2공장 신설(종합)

1.2조 출자는 배터리 신설 법인이 부담할 예정

2025년 배터리 연산 능력 200GWh 달성 위한 투자

포드와 유럽 추가 투자 논의 중

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 244,500 전일대비 5,000 등락률 -2.00% 거래량 323,014 전일가 249,500 2021.09.01 15:30 장마감 관련기사 SK이노베이션, 中 배터리 공장 위해 1조 현금 출자 결정진격의 SK이노, '후발주자' 꼬리표 털었다…누적 기준 삼성SDI 처음 제치고 5위(종합)SK이노베이션 '안녕, 산해진미 함께할게' 범국민 자원봉사 close 이 1조2000여억원을 분할 투자해 중국 옌청에 배터리 2공장을 신설한다.

1일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK이노베이션은 중국 'SK 배터리 옌청(SK Battery Yancheng)'에 출자를 결정했다. 지분 취득 금액은 약 1조2326억원, 취득방법은 현금출자라고 공시했다.

SK이노베이션 측은 "2021년 9월부터 2024년 12월까지 분할 출자 예정이고 출자금액 및 출자시기는 발행회사와의 협의 및 관계 기관의 승인 등 진행 상황에 따라 변경될 수 있다"고 투자 배경을 설명했다.

이번 투자는 현재 40GWh수준인 생산 능력을 2023년 85GWh, 2025년 200GWh, 2030년 500GWh 이상으로 확대하겠다는 전략의 일환이다.

SK이노베이션은 전기차 주요 시장인 중국, 미국, 유럽에 공격적인 투자를 단행하고 있다. 중국은 창저우(7GWh), 옌청(10GWh), 후이저우(10GWh)에 배터리 공장을 보유하고 있다. 이번 투자는 옌청에 추가 투자 건으로, 연산 능력은 공개되지 않았다.

미국은 조지아 1공장(9.8GWh)에 이어 조지아 2공장(11.7GWh)을 건설 중이다. 앞서 미국 완성차 기업인 포드와 합작사(블루오벌에스케이)를 설립해 60GWh 규모의 배터리 공장을 만들겠다고 밝혔다.

유럽 거점으로 헝가리를 낙점하고 코마롬 1공장(7.5GWh)을 가동하고 있으며 2공장(10GWh)을 연내 상업 가동할 계획이다. 업계는 이르면 연내 포드와 추가 투자 계획을 발표할 것으로 예상하고 있다.

지동섭 SK이노베이션 배터리사업 대표가 지난 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "포드와 합작사 초기 투자 규모는 60GWh 수준으로 논의 중이지만, 추가로 2030년에 180GWh까지 협력 가능성도 열어둔 상태"라고 말한 바 있다. 추가 투자의 경우 유럽이 유력한 것으로 알려졌다.

SK이노베이션 관계자는 "1조2000억원 규모의 옌청 2공장 투자는 배터리 사업 분할 전 SK이노베이션이 출자하는 것이 아니라 2024년까지 분할 출자하는 것"이라며 "본격적 투자금은 내년 부터 집행될 예정으로 대부분은 배터리 신설법인이 부담하게 될 예정이다"라고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr